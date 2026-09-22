Philadelphia Eagles venceu o Kansas City Chiefs e conquistou o Super Bowl LIXChandan Khanna / AFP
Vencedores de jogos da NFL no Brasil tiveram 'sorte' nos últimos anos
Philadelphia Eagles conquistou o título em 2024, enquanto o Los Angeles Chargers foi para os playoffs na última temporada
Vencedores de jogos da NFL no Brasil tiveram 'sorte' nos últimos anos
Philadelphia Eagles conquistou o título em 2024, enquanto o Los Angeles Chargers foi para os playoffs na última temporada
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