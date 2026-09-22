Philadelphia Eagles venceu o Kansas City Chiefs e conquistou o Super Bowl LIXChandan Khanna / AFP

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Rodrigo Souza
A NFL vai realizar uma partida no Brasil pelo terceiro ano consecutivo. Após dois anos em São Paulo, chegou a vez da liga de futebol americano desembarcar no Rio de Janeiro. Dallas Cowboys e Baltimore Ravens se enfrentam no próximo domingo (27), às 17h (de Brasília), no Rio de Janeiro, pela terceira semana da temporada 2026/27.
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Nos últimos anos, os vencedores dos jogos no Brasil tiveram sorte na sequência da temporada. Em 2024, o Philadelphiia Eagles venceu o Green Bay Packers por 34 a 29, na Neo Química Arena, no primeiro jogo da história da liga de futebol americano no Brasil. Meses depois, a franquia da Pensilvânia conquistou o Super Bowl LIX com a vitória sobre o Kansas City Chiefs por 40 a 22.
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Já no ano passado, o Los Angeles Chargers surpreendeu e venceu o favorito Kansas City Chiefs por 27 a 21, na Neo Química Arena. A franquia da Califórnia chegou aos playoffs, mas foi eliminada pelo New England Patriots, que terminou vice-campeão da temporada. No Super Bowl LX, os Patriots foram derrotados pelo Seattle Seahawks por 29 a 13.

Cowboys e Ravens tentam encerrar jejum

Dono de cinco títulos da liga de futebol americano, o Dallas Cowboys é o segundo maior campeão junto com o San Francisco 49ers. Ambos ficam atrás apenas do New England Patriots e Pittsburgh Steelers, com seis cada. Porém, a franquia do Texas vive um jejum de 31 anos. Na década de 90, dominaram a NFL e conquistaram os títulos em 1992, 1993 e 1995.
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Já o Baltimore Ravens, por sua vez, tem dois títulos do Super Bowl. O primeiro foi conquistado em 2000, quando venceu o New York Giants por 34 a 7. Já o segundo aconteceu contra o San Francisco 49ers, com a vitória por 34 a 31. Desde então, assim como o Dallas Cowboys, nunca mais conseguiu chegar mais uma vez ao Super Bowl. Agora, ambos buscam encerrar o jejum.