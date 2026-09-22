Javier Tebas, atual presidente da liga espanholaPau Barrena / AFP
Em mensagem publicada na rede social 'X', Tebas escreveu que "um erro de arbitragem não comprova uma conspiração, que não vira verdade ao repetir isso durante anos".
O presidente da LaLiga reagiu dessa forma às críticas do Real Madrid à arbitragem após a derrota por 2 a 1 no clássico contra o Atlético de Madrid, no domingo (20), pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol.
"Sugerir que os julgados agem contra o Real Madrid é viver em outra galáxia", acrescentou Tebas, em mais um episódio do conflito que o presidente da LaLiga e o Real Madrid protagonizam há tempos.
"Essa narrativa serve de álibi para encobrir outras carências visíveis nestas primeiras partidas da temporada", afirmou o dirigente.
"Grave e incompreensível"
"A sua última declaração é especialmente grave e incompreensível, imprópria para um gestor", acrescentou o clube num comunicado.
Tebas "reage contra o nosso clube, permitindo-se ainda avaliar a nossa estratégia esportiva, algo que é um completo absurdo e uma irresponsabilidade", afirmou a diretoria merengue.
O presidente da LaLiga, que publicou a sua mensagem em resposta a um artigo do portal conservador 'El Debate', muito crítico em relação à organizadora do Campeonato Espanhol e aos julgados, também reprovou a postura do Real Madrid.
"Estamos em setembro e já compartilhamos a LaLiga adulterada. Ninguém com bom senso acredita mais na desculpa de sempre", disse Tebas.
"O Real Madrid é importantíssimo para a LaLiga. Mas afirma que 'a LaLiga não vale nada' sem ele reflete o desprezo pelos demais clubes, suas torcidas e suas histórias. A competição não pertence a ninguém", concluiu.
O Real Madrid considerou que Tebas "continua prejudicando a imagem da nossa competição e do futebol espanhol no mundo", antes de exigir uma mudança no comando do campeonato.
"Diante desse comportamento inadequado e persistente, entendemos que uma competição profissional de futebol na Espanha precisa urgentemente de um dirigente capaz de administrá-la e de desenvolver todo o seu potencial, com o dever elementar de neutralidade", concluiu o clube.
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