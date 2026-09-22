Javier Tebas, atual presidente da liga espanhola - Pau Barrena / AFP

Javier Tebas, atual presidente da liga espanholaPau Barrena / AFP

Publicado 22/09/2026 16:55





Em mensagem publicada na rede social 'X', Tebas escreveu que "um erro de arbitragem não comprova uma conspiração, que não vira verdade ao repetir isso durante anos".



O presidente da LaLiga reagiu dessa forma às críticas do Real Madrid à arbitragem após a derrota por O presidente da LaLiga espanhola, Javier Tebas, respondeu nesta terça-feira (22) às críticas do Real Madrid à arbitragem no clássico contra o Atlético de Madrid, no último fim de semana.Em mensagem publicada na rede social 'X', Tebas escreveu que "um erro de arbitragem não comprova uma conspiração, que não vira verdade ao repetir isso durante anos".O presidente da LaLiga reagiu dessa forma às críticas do Real Madrid à arbitragem após a derrota por 2 a 1 no clássico contra o Atlético de Madrid, no domingo (20), pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol.

O técnico madridista, José Mourinho, considerou que as não expulsões de Cristian Romero e Lee Kang-in, do Atlético, por entradas em Jude Bellingham e Federico Valverde, respectivamente, foram um fator crucial na partida.

A Comissão Técnica de Arbitragem reconheceu nesta terça-feira, "um erro claro e manifesto" em relação a uma das faltas mencionadas por Mourinho, o lance envolvendo Lee Kang-in, acrescentando que o VAR deveria ter entrado em ação para intervir.



"Sugerir que os julgados agem contra o Real Madrid é viver em outra galáxia", acrescentou Tebas, em mais um episódio do conflito que o presidente da LaLiga e o Real Madrid protagonizam há tempos.



"Essa narrativa serve de álibi para encobrir outras carências visíveis nestas primeiras partidas da temporada", afirmou o dirigente.

"É mais cômodo sugerir uma conspiração do que explicar o que acontece em campo", acrescentou.



"Grave e incompreensível"



Essas críticas provocaram uma resposta do Real Madrid: "Nosso clube considera intolerável que o presidente da LaLiga utilize sua posição institucional para continuar desqualificando e atacando o Real Madrid da maneira como faz".



"A sua última declaração é especialmente grave e incompreensível, imprópria para um gestor", acrescentou o clube num comunicado.

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Tebas "reage contra o nosso clube, permitindo-se ainda avaliar a nossa estratégia esportiva, algo que é um completo absurdo e uma irresponsabilidade", afirmou a diretoria merengue.



O presidente da LaLiga, que publicou a sua mensagem em resposta a um artigo do portal conservador 'El Debate', muito crítico em relação à organizadora do Campeonato Espanhol e aos julgados, também reprovou a postura do Real Madrid.



"Estamos em setembro e já compartilhamos a LaLiga adulterada. Ninguém com bom senso acredita mais na desculpa de sempre", disse Tebas. Tebas "reage contra o nosso clube, permitindo-se ainda avaliar a nossa estratégia esportiva, algo que é um completo absurdo e uma irresponsabilidade", afirmou a diretoria merengue.O presidente da LaLiga, que publicou a sua mensagem em resposta a um artigo do portal conservador 'El Debate', muito crítico em relação à organizadora do Campeonato Espanhol e aos julgados, também reprovou a postura do Real Madrid."Estamos em setembro e já compartilhamos a LaLiga adulterada. Ninguém com bom senso acredita mais na desculpa de sempre", disse Tebas.