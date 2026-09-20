Atlético de Madrid venceu o Real no primeiro clássico da temporadaOscar Del Pozo / AFP
Atlético de Madrid vence Real e assume vice-liderança do Espanhol
Colchoneros aproveitam falha e expulsão de Huijsen, e vencem o primeiro clássico da temporada. Já o time merengue cai para terceiro
Leonardo Jardim vê ‘vitória justa’ do Flamengo sobre o Bragantino
Rubro-Negro teve boa atuação, superou o Massa Bruta por 2 a 1 e ampliou a vantagem sobre o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro
Pedro valoriza vitória do Flamengo sobre o Bragantino: ‘Grande jogo’
Atacante destacou a importância do resultado na briga pelo título; Rubro-Negro aumentou a vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado
Flamengo bate o Bragantino e amplia vantagem na ponta do Brasileiro
Rubro-Negro contou com gols de Varela e Pedro para superar o Massa Bruta por 2 a 1 e abrir três de frente para o Palmeiras, segundo colocado
Com gol de Marquinhos, PSG supera o Marselha no Francês
Ferran Torres também balançou a rede para garantir a vitória por 2 a 1, neste domingo (20); Angel Gomes foi quem diminuiu
Marcão valoriza comprometimento do Fluminense: 'Achamos a identidade'
Treinador valoriza postura dos jogadores durante a vitória sobre o Corinthians e destacou a capacidade de superar momentos difíceis
Ramon Rique celebra primeiro gol pelo Vasco: ‘Sensação inexplicável’
Cria das categorias de base, o meio-campista foi o responsável por fechar a goleada por 5 a 0 sobre o Coritiba, em São Januário
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