Atlético de Madrid venceu o Real no primeiro clássico da temporada - Oscar Del Pozo / AFP

Atlético de Madrid venceu o Real no primeiro clássico da temporadaOscar Del Pozo / AFP

Publicado 20/09/2026 14:00

O Atlético de Madrid levou a melhor no primeiro clássico da capital espanhola da temporada 2026/27. Com um a mais, os Colchoneros aproveitaram a superioridade numérica e venceu o Real Madrid por 2 a 1, neste domingo (20), no Metropolitano, pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol . Alejandro Grimaldo e Jonathan David marcaram para os donos da casa, enquanto Antonio Rüdiger descontou.

Com a vitória, o Atlético de Madrid chegou aos 16 pontos, ultrapassou o Real Madrid e assumiu a vice-liderança do Campeonato Espanhol. Já os merengues, por sua vez, caíram para o terceiro lugar, com 15 pontos. O time comandado por José Mourinho ainda pode perder mais posições. O resultado foi bom para o Barcelona, que segue com 100% de aproveitamento e, agora, é líder isolado com 21.

O primeiro tempo foi muito disputado no Metropolitano. Atlético e Real Madrid protagonizaram 45 minutos de muitas entradas ríspidas, discussões e pouco futebol. Um dos principais desentendimentos aconteceu entre Alex Baena e Arda Güler, que trocaram farpas e pontapés desde o início. O técnico atleticano Diego Simeone também recebeu cartão amarelo por reclamação.

Já na etapa final, o panorama mudou. O zagueiro Dean Huijsen foi expulso aos sete minutos após cometer pênalti em Giuliano Simeone. Na cobrança, Alejandro Grimaldo converteu e abriu o placar aos 11 minutos. O Real Madrid sentiu o golpe e sofreu um apagão. O Atlético de Madrid aproveitou o bom momento e a superioridade numérica e ampliou aos 15, com Jonathan David.

Com um a menos e com mais uma atuação coletiva de pouco brilho, o Real Madrid não conseguiu reagir. Vini Jr, que teve mais uma atuação apagada, foi substituído logo após o primeiro gol. Já Jude Bellingham, que saiu na reta final, também pouco fez, assim como Kylian Mbappé. Na reta final, Antonio Rüdiger chegou a descontar, mas era tarde demais para uma reação dos visitantes.