Antoine Semenyo chuta para marcar o quarto gol do Manchester City Peter Powell / AFP
Embora tenha saído derrotado, o centroavante Brian Brobbey saiu como o artilheiro do dia, anotando um hat-trick diante de Gianluigi Donnarumma. Enzo Fernández marcou pela primeira vez com a nova camisa em uma bela cobrança de falta no início do duelo. Erling Halaand deixou o dele, no final da partida, assim como Rayan Cherki, no primeiro tempo.
Com o resultado, o time de azul confirmou a liderança isolada da Premier League, aproveitando a derrota do Arsenal, neste sábado, por 3 a 0, diante do Brighton. O time tem cinco vitórias em cinco partidas na competição e tenta voltar a conquistar o título após duas temporadas de seca.
Já o Sunderland estacionou na parte de baixo da tabela com quatro pontos e se aproximou da zona de rebaixamento, que neste momento é ocupada por Fulham, Tottenham e Coventry City.
O JOGO
A primeira bola na rede saiu dos pés de Enzo Fernández, marcando pela primeira vez pelo novo clube. Com oito minutos, o argentino bateu falta com perfeição na lateral direita da grande área e surpreendeu o goleiro Robin Roefs, que chegou atrasado no lance.
Pouco menos de três minutos mais tarde, o empate do Sunderland saiu após troca de passes na entrada da área. O francês Enzo Le Fée encontrou um ótimo passe no meio da defesa do Manchester City e deixou Brian Brobbey de frente com Gianluigi Donnarumma, que até conseguiu encostar na bola, mas insuficiente para evitar o gol.
Assim como ocorreu no primeiro gol do City, o empate do time visitante não demorou muito e saiu aos 32 minutos. O Sunderland trabalhou a jogada por quase um minuto e conseguiu armar um ótimo ataque. Na conclusão, Enzo Le Fée deixou Thomas Meunier dentro da área e o belga apenas rolou para Brian Brobbey marcar pela segunda vez no Etihad Stadium.
Na reta final do primeiro tempo, aos 42 minutos, o zagueiro Marc Guéhi recebeu cruzamento vindo do lado direito, mas não conseguiu finalizar. A bola sobrou para Antoine Semenyo mandar com força, sem chance de reação para o arqueiro. A primeira metade terminou com 3 a 2 no placar.
O noruguês Erling Haaland, que até então tinha uma atuação tímida na manhã deste domingo, apareceu aos 36 minutos da etapa complementar. Semenyo encontrou ótimo passe para o zagueiro Joko Gvardiol. Ele entrou na área e cruzou rasteiro para o centroavante, que apenas empurrou para o fundo das redes.
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