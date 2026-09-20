Hansi Flick não poupou elogios a Raphinha após a vitória do Barcelona por 3 a 1 sobre o Sevilla, no último sábado (19), pelo Campeonato Espanhol. Autor dos três gols da equipe, o brasileiro também recebeu do treinador a aprovação pela renovação de contrato.
"É a melhor decisão para o clube. Você vê como ele se conecta com os torcedores e com o time", disse.
Flick ainda ressaltou a liderança do atacante. Para o técnico, Raphinha reúne características que fazem dele uma referência na Catalunha.
"Um líder que se entrega totalmente. É um capitão perfeito para o clube", comentou.
Nova função no ataque
A boa fase de Raphinha também está ligada à mudança de posicionamento. Com as saídas de Robert Lewandowski e Ferrán Torres, o brasileiro passou a atuar mais centralizado, como um centroavante de mobilidade.
"Foi uma decisão da comissão. Observamos quem poderia jogar ali e falamos com os jogadores. Depois dessas partidas, ele está muito feliz por jogar de nove", explicou Flick.
Ele também destacou a entrega do atacante em diferentes momentos da partida e voltou a exaltar o impacto de seu desempenho neste início de temporada: "O nível dele é altíssimo. Sabemos da qualidade dele e estou muito feliz. Está muito bem também sem a bola".
Início artilheiro
Aos 29 anos, Raphinha soma 14 bolas na rede e três assistências em oito partidas na temporada. Desde que chegou ao Barcelona, em 2022, o brasileiro não teve uma temporada com menos de 20 participações diretas em gols.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.