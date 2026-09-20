Raphinha cumprimenta Hansi Flick durante partida do Barcelona - Lluis Gene / AFP

Raphinha cumprimenta Hansi Flick durante partida do BarcelonaLluis Gene / AFP

Publicado 20/09/2026 10:20





"É a melhor decisão para o clube. Você vê como ele se conecta com os torcedores e com o time", disse.

Hansi Flick não poupou elogios a Raphinha após a vitória do Barcelona por 3 a 1 sobre o Sevilla, no último sábado (19), pelo Campeonato Espanhol. Autor dos três gols da equipe, o brasileiro também recebeu do treinador a aprovação pela renovação de contrato."É a melhor decisão para o clube. Você vê como ele se conecta com os torcedores e com o time", disse.

Flick ainda ressaltou a liderança do atacante. Para o técnico, Raphinha reúne características que fazem dele uma referência na Catalunha.

"Um líder que se entrega totalmente. É um capitão perfeito para o clube", comentou.



Nova função no ataque



A boa fase de Raphinha também está ligada à mudança de posicionamento. Com as saídas de Robert Lewandowski e Ferrán Torres, o brasileiro passou a atuar mais centralizado, como um centroavante de mobilidade.

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"Foi uma decisão da comissão. Observamos quem poderia jogar ali e falamos com os jogadores. Depois dessas partidas, ele está muito feliz por jogar de nove", explicou Flick. "Foi uma decisão da comissão. Observamos quem poderia jogar ali e falamos com os jogadores. Depois dessas partidas, ele está muito feliz por jogar de nove", explicou Flick.

Ele também destacou a entrega do atacante em diferentes momentos da partida e voltou a exaltar o impacto de seu desempenho neste início de temporada: "O nível dele é altíssimo. Sabemos da qualidade dele e estou muito feliz. Está muito bem também sem a bola".



Início artilheiro



Aos 29 anos, Raphinha soma 14 bolas na rede e três assistências em oito partidas na temporada. Desde que chegou ao Barcelona, em 2022, o brasileiro não teve uma temporada com menos de 20 participações diretas em gols.

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O melhor desempenho ocorreu em 2024/25, quando marcou 34 vezes e distribuiu 22 assistências. Agora, a mudança de função tem sido acompanhada por números ainda mais expressivos.

O melhor desempenho ocorreu em 2024/25, quando marcou 34 vezes e distribuiu 22 assistências. Agora, a mudança de função tem sido acompanhada por números ainda mais expressivos.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Rodrigo Souza