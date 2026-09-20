O rubro-negro Miguel, de Uberlândia, fez amizade com rivais durante o evento - Carlos Elias Junior/Agência O Dia

O rubro-negro Miguel, de Uberlândia, fez amizade com rivais durante o eventoCarlos Elias Junior/Agência O Dia

Publicado 20/09/2026 09:00

De um lado, o vermelho e preto. Do outro, o verde, branco e grená. Mas, no meio da rivalidade, um desejo em comum: Flamengo e Fluminense na final inédita da Libertadores. O possível Fla-Flu pelo título continental virou assunto entre torcedores no evento Libertadores Experience, da Conmebol, em Botafogo.

Classificados para semifinais, o Rubro-Negro precisa passar por Estudiantes (ARG) e o Tricolor, pelo Palmeiras, para transformar o "sonho" em realidade.

Ídolo do Mengão e campeão em 1981, Maestro Júnior entrou no clima. Ao O DIA, o ex-lateral destacou que uma eventual decisão entre os cariocas seria positiva para o Rio. "Se for Fla-Flu, é melhor para o futebol do Rio de Janeiro", afirmou. Antes do possível clássico acontecer, porém, sua torcida é para que o Flamengo esteja na decisão: "O mais importante é o Flamengo estar na final, não importa o adversário".

CONMEBOL Experience, na Enseada de Botafogo, nesta quarta-feira (16). Carlos Elias Junior/Agência O Dia

Quem viveu o início da trajetória do Rubro-Negro na competição também acompanhou a mudança de peso do torneio. Para o ídolo, a Libertadores se tornou "o título mais representativo da América do Sul", diferentemente dos seus tempos de jogador.

Entre os rubro-negros há muita confiança, e Brenno Quadri sequer cogitou uma eliminação pela frente. "A gente é Flamengo, acredita, não desiste. Até morrer", disse. Para ele, pouco importa o adversário: "Que venha qualquer um. O Flamengo vai estar na final, já é certo".

Felipe Luís, xará do antigo técnico do Mais Querido, por outro lado, prefere evitar um Fla-Flu na decisão. "Eu não quero Fla-Flu, porque sei que contra os outros times a gente tem muito mais favoritismo. Ultimamente, o Fluminense tem conseguido combater a gente", explicou.

Já Miguel e Vitor Hugo gostariam de ver o clássico. "Seria uma bela final, né? É importante para o futebol carioca. Vamos ganhar, não tem jeito!", brincaram. Os torcedores, porém, lembraram que a rivalidade exige respeito fora de campo.

Do lado tricolor, o desejo do duelo acontecer é ainda maior. Roberto acredita no título, mas reconhece que o Flu precisa melhorar. "Eu confio!".

Ricardo Souza e o filho, Richard, também esperam pelo encontro. "Estamos no aguardo do Fla-Flu na final", disse. Para Ricardo, a rivalidade deve ficar dentro de campo: "Futebol é no campo. Fora é respeito. Zoações à parte". O tricolor também destacou que o Fluzão já passou o Vasco como principal rival do Flamengo. "Nos últimos anos, o Fluminense elevou o nível e já equiparou com o Flamengo. O Fla-Flu é o maior clássico do Brasil!", falou, aos risos.

CONMEBOL Experience, na Enseada de Botafogo, nesta quarta-feira (16). Carlos Elias Junior/Agência O Dia

Leonel Cavalcanti é mais um a acreditar que o clássico mudaria o cenário. "No Fla-Flu, a confiança muda completamente", explicou. Apesar de reconhecer a força do Rubro-Negro, vê a rivalidade como um fator de equilíbrio: "É a final ideal". A possível conquista também teria um significado especial para Marcão. O ídolo do Fluminense e atual treinador foi lembrado por Leonel. "Marcão é ídolo, ele merece ganhar essa taça", concluiu.

CONMEBOL Experience, na Enseada de Botafogo, nesta quarta-feira (16). Carlos Elias Junior/Agência O Dia

E, de volta ao lado rubro-negro, a confiança passa pela fé. Marcelo Nuba, conhecido pela torcida como 'Anjinho do Flamengo', chegou ao evento certo de que o time vai avançar à final: "Muito confiante, com 10 mil Pai-Nossos, 5 mil Ave-Marias. Para cima deles, Flamengo, sempre". O torcedor já escolheu seu homem de confiança para a decisão. "Bruno Henrique é raça, amor, paixão e fé. BH é o Flamengo", declarou, antes de defender uma homenagem ao atacante: "A Nação tem que fazer uma estátua dele no Centro da cidade".