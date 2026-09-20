Casemiro em ação pelo Inter Miami, dos Estados UnidosLeonardo Fernandez / Getty Images via AFP
"Casemiro se reinventou. Sua posição no coração do meio-campo o poupa de esforço defensivo e lhe permite orquestrar a construção de jogadas. Sua qualidade, como a de todos os grandes, permanece intacta. Ele forma uma parceria letal com Leo Messi nesse sentido. A conexão entre eles é constante e sua influência na equipe se torna cada vez mais evidente."
A boa fase do meio-campista vem logo após um final de temporada abaixo do esperado pelo Manchester United e atuações questionáveis pela seleção brasileira durante a Copa do Mundo. No mundial, diversos torcedores reclamaram da situação física de Casemiro e levantaram dúvidas sobre a continuidade do atleta na equipe.
Neste novo ciclo, o jogador não deve receber chances com o técnico Carlo Ancelotti. No final de julho, em entrevista ao 'ge', o italiano confirmou o fim de trajetória para alguns atletas e citou justamente o volante do Inter Miami.
"Acho que com essa Copa do Mundo termina uma geração de jogadores muito importantes. Começando por Neymar. Passando por Danilo, Casemiro, todos esses jogadores que na Copa do Mundo tinham mais de 30 anos."
Pelo Inter Miami, o volante disputou 13 partidas e anotou quatro gols. Além disso, levantou a taça da Campeones Cup no meio de semana, após derrotar o Cruz Azul, do México.
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