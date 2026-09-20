Flávia Saraiva conquistou o ouro na trave na Copa do Mundo de GinásticaMelogym / CBG

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Bernardo Fonseca
O Brasil fez uma dobradinha na final da trave pela etapa de Szombathely da Copa do Mundo de Ginástica Artística. Flávia Saraiva conquistou o ouro, com 13.766 pontos, enquanto Rebeca Andrade terminou na segunda colocação, com 13.600.
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A campeã olímpica foi a primeira brasileira a se apresentar. Apesar de um grande desequilíbrio durante a série, conseguiu uma pontuação suficiente para garantir o segundo lugar. Na sequência, Flávia teve uma série limpa e ainda cravou a saída para alcançar a primeira colocação. A britânica Emily Roper completou o pódio, com 12.866 pontos.
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O título na trave representa a segunda medalha dourada de Flavinha nessa etapa. No último sábado (19), a ginasta já havia vencido a decisão das barras assimétricas.
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Rebeca, por sua vez, segue ampliando gradualmente sua participação nas competições. Ela voltou às disputas em junho, depois de quase dois anos afastada, e foi campeã pan-americana no salto. Na mesma competição, ajudou o Brasil a conquistar a prata por equipes.
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Flávia fecha etapa com três medalhas

A brasileira voltou ao pódio neste domingo, na final do solo, e conquistou a prata com 13.433 pontos. Ela ficou atrás apenas da norte-americana Dulcy Caylor, que somou 13.466, enquanto Lorrane Oliveira garantiu o bronze para o Brasil, com 12.933.
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Dessa forma, a ginasta encerra sua participação em Szombathely com três medalhas. Atleta do Flamengo, foi celebrada pelo clube nas redes sociais.
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Rodrigo Souza
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Flávia Saraiva conquistou o ouro na trave na Copa do Mundo de Ginástica
Ginastas Arthur Nory, Rebeca Andrade, Lorrane Oliveira e Flávia Saraiva