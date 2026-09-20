O Brasil fez uma dobradinha na final da trave pela etapa de Szombathely da Copa do Mundo de Ginástica Artística. Flávia Saraiva conquistou o ouro, com 13.766 pontos, enquanto Rebeca Andrade terminou na segunda colocação, com 13.600.
A campeã olímpica foi a primeira brasileira a se apresentar. Apesar de um grande desequilíbrio durante a série, conseguiu uma pontuação suficiente para garantir o segundo lugar. Na sequência, Flávia teve uma série limpa e ainda cravou a saída para alcançar a primeira colocação. A britânica Emily Roper completou o pódio, com 12.866 pontos.
Rebeca, por sua vez, segue ampliando gradualmente sua participação nas competições. Ela voltou às disputas em junho, depois de quase dois anos afastada, e foi campeã pan-americana no salto. Na mesma competição, ajudou o Brasil a conquistar a prata por equipes.
A brasileira voltou ao pódio neste domingo, na final do solo, e conquistou a prata com 13.433 pontos. Ela ficou atrás apenas da norte-americana Dulcy Caylor, que somou 13.466, enquanto Lorrane Oliveira garantiu o bronze para o Brasil, com 12.933.
Dessa forma, a ginasta encerra sua participação em Szombathely com três medalhas. Atleta do Flamengo, foi celebrada pelo clube nas redes sociais.
FLAVINHA, TRÊS MEDALHAS… JÁ PODE PEDIR MÚSICA? ️
ELA NÃO SAI DO PÓDIO! Depois dos ouros nas barras assimétricas e na trave, Flávia Saraiva conquistou a prata no solo e fechou sua participação na etapa da Hungria da Copa do Mundo de Ginástica Artística com três medalhas!… pic.twitter.com/7vJCwMmx6k
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