Brasil venceu a Argentina e se classificou para os Jogos Olímpicos de 2028 - Maurício Val/Dhavid Normando/CBV

Brasil venceu a Argentina e se classificou para os Jogos Olímpicos de 2028Maurício Val/Dhavid Normando/CBV

Publicado 20/09/2026 13:00

Brasil está classificado para os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. Com mais uma atuação dominante, a seleção brasileira venceu a Argentina por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/23 e 25/20, neste domingo (20), no Maracanãzinho, e confirmou a classificação para a próxima edição das Olimpíadas. Darlan foi o destaque do jogo com 23 pontos.

Empurrado pela torcida que lotou o Maracanãzinho, o Brasil começou dominando as ações e atropelou a Argentina. A seleção brasileira chegou a abrir 18 a 13, mas viu os argentinos reagirem após uma parada técnica. Mesmo assim, não foi o suficiente para ameaçar. A equipe comandada por Bernardinho fez ajustes e fechou a primeira parcial em 25 a 20.

Já no segundo set, o jogo ficou mais intenso. A Argentina conseguiu equilibrar as ações e fez um jogo duro, mas o Brasil foi resiliente. O equilíbrio permaneceu até o fim, com a parcial em 23 a 22 para os brasileiros. Porém, Adriano conseguiu acertar dois ataques para fechar o set em 25 a 23 e garantir a vantagem da seleção brasileira em 2 a 0.

Apesar da derrota no terceiro set, os argentinos continuaram com a postura agressiva no início do terceiro set. O Brasil liderou a parcial com dois pontos de diferença até a reta final, quando faltou força para o time argentino reagir. Com grande atuação de Darlan, a seleção brasileira fechou a terceira parcial em 25 a 20 e confirmou a vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028.

Confusão após o jogo

O clássico terminou com um desentendimento na rede entre os jogadores e comissões técnicas. Após sofrer com provocações dos argentinos durante o jogo, Darlan respondeu após o apito final dando "tchau" em tom de deboche. Os rivais não gostaram e foram tirar satisfação.

Estávamos ali no 3º set num bom momento, eles começaram a afrontar, esse é o jogo deles, mas acho que a gente foi bem resiliente, não nos importamos tanto. Mas ali no final tive que retribuir, não teve o que fazer, mandei tchau. Fazer o quê, paciência, acho que é do jogo. É assim que se responde", disse Darlan.

Brasil domina seleção do Pré-Olímpico

Após a final, os melhores jogadores de cada posição do Sul-Americano foram premiados. Com o título da competição, que serviu de Pré-Olímpico neste ano, quatro jogadores brasileiros foram escolhidos para a seleção do campeonato. Além disso, Lucarelli foi eleito o melhor jogador do torneio.

Melhor central: Loser Bruno (Argentina)

Melhor central: Flávio

Melhor levantador: Cachopa

Melhor oposto: Darlan

Melhor ponteiro: Aravena Castro (Chile)

Melhor ponteiro: Adriano

Melhor líbero: Massimino (Argentina)

MVP: Lucarelli