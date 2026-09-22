Gabigol em campo pelo Santos - Reinaldo Campos/ Santos F.C

Gabigol em campo pelo SantosReinaldo Campos/ Santos F.C

Publicado 22/09/2026 18:50

O atacante Gabigol, de 30 anos, tem seu futuro indefinido para a próxima temporada. Emprestado ao Santos até dezembro, o camisa 9 recebeu sondagens do futebol europeu, e não deseja decidir no momento por qual equipe irá atuar no ano que vem. As informações são da "ESPN".

Gabigol tem contrato até o fim de 2028 com o Cruzeiro. A Raposa já sinalizou que não deseja emprestar o atacante nos mesmos moldes do atual contrato, em que é responsável por parte dos vencimentos do atleta. O Santos iniciou contatos para tentar ficar com o atacante.

Porém, o desejo de Gabigol ainda não é claro. O camisa 9 não tem pressa para definir o seu futuro. Ele recebeu consultas de clubes da Europa e também de outros mercados do exterior.

Depois de duas temporadas em que ficou no banco de reservas de Flamengo e Cruzeiro, Gabigol voltou a ter oportunidades como titular na Vila Belmiro. No total, ele entrou em campo em 42 jogos, anotou 21 gols e deu dez assistências. Com isso, se valorizou novamente.

Recentemente, Gabigol afirmou que desejava voltar ao Flamengo um dia. A situação gerou uma polêmica envolvendo os torcedores do Santos. O camisa 9 pediu desculpas aos alvinegros.

"Em nenhum momento minha intenção foi desrespeitar o Santos. Pelo contrário, todo mundo sabe que é o time do meu coração e. Que eu amo tanto. Minha terceira passagem e sou muito feliz aqui (...) Todo mundo sabe do meu carinho e respeito pela cidade e torcida e pelos meus companheiros também", disse.

Gabigol defendeu o Flamengo de 2019 a 2024 e se tornou ídolo no Rubro-Negro. Ele conquistou duas Libertadores, anotando os gols dos títulos nas duas finais, dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, entre outros títulos de menor expressão pelo clube carioca.

No total, ele entrou em campo em 305 jogos e anotou 161 gols pelo Flamengo. Pelo Santos, Gabigol também tem números expressivos. O atacante fez 249 partidas e balançou as redes em 104 oportunidades.