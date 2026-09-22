Gabigol em campo pelo SantosReinaldo Campos/ Santos F.C
Gabigol é sondado por clubes europeus e tem 2027 indefinido
Atacante, de 30 anos, tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2028; Peixe deseja a sua permanência e já iniciou contatos
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Brasileirão é uma das ligas com menos estrangeiros no mundo
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