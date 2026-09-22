Flamengo tem 10 estrangeiros no elencoAdriano Fontes/Flamengo
O levantamento tem como base dados das ligas disponíveis no Transfermarkt e mostra ainda a Liga Portugal em primeiro lugar, seguida pela Premier League e pela Serie A. Em números totais, o campeonato italiano está no topo, mas, em relação ao número geral de jogadores, a primeira divisão portuguesa aparece à frente.
A lista mostra ainda a presença de estrangeiros em níveis intermediários em ligas como Bundesliga, Süper Lig e Eredivisie, enquanto La Liga e Saudi Pro League aparecem mais próximas da parte inferior do ranking.
O cenário de jogadores de fora do País no Brasil tende a mudar gradualmente a partir de 2027, quando entra em vigor a redução do limite de estrangeiros por partida. A medida foi aprovada pela CBF e pelos clubes das Séries A e B nesta segunda-feira, 21 de setembro. Atualmente, os clubes podem relacionar até nove jogadores de outras nacionalidades para os jogos.
A partir do próximo ano, o número cai para oito e será reduzido em uma vaga por temporada até chegar a cinco em 2030. A medida da CBF busca dar mais espaço e rodagem para atletas jovens brasileiros nos próximos anos.
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