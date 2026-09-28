Neymar, aos 34 anos, foi o camisa 10 do Brasil na última Copa - Lucas Figueiredo / CBF

Neymar, aos 34 anos, foi o camisa 10 do Brasil na última CopaLucas Figueiredo / CBF

Publicado 28/09/2026 22:00

Uma das principais carências do futebol brasileiro e até mundial é a posição do camisa 10. Essa é a visão de Cícero Souza, gerente geral de seleções masculinas da CBF, que indicou a busca por novas promessas para a função como uma das prioridades do Brasil neste novo ciclo. Segundo ele, o técnico Carlo Ancelotti está envolvido na busca por jogadores que possam desenvolver as características eternizadas por Pelé, Zico e outros ídolos.

Em entrevista à "ESPN", Cícero explicou que, no futebol atual, a região do meio-campo está "compacta demais" e que, por isso, atletas mais criativos e menos intensos não têm espaço para evoluir seu lado "cerebral".

"Eu tenho a tese que tudo no mundo se transforma, mas não necessariamente evolui. As transformações do futebol moderno, que compactaram demais a região do meio-campo, fizeram com que esse se tornasse o lugar mais difícil de se jogar e, talvez erroneamente, se exigindo uma intensidade muito grande de jogadores que precisam ser cerebrais", iniciou.

"Nem no Brasil, nem no mundo, a gente tem hoje a posição do ponta-de-lança, do número 10 sendo tão expoente. Os principais jogadores, os melhores jogadores do mundo nos últimos anos, eles têm saído de fora para dentro, né? Sejam brasileiros ou não", prosseguiu o dirigente.

Na fala, o gerente geral de seleções masculinas da CBF se referiu a estrelas como Lamine Yamal, Mbappé e o próprio Vini Jr, astros que demonstram criatividade, mas começam as jogadas pela ponta. No entanto, Cícero pensa que a existência de jogadores criativos na faixa central do setor ofensivo ainda pode ser muito útil.

"A gente entende que, ainda assim, quem gera dúvida por dentro coloca muito mais dificuldade para o adversário, para ele saber qual é a rota de ataque que você vai escolher. Quem tem a capacidade de ser inventivo lá dentro está muito mais próximo do gol e consegue achar caminho para os dois lados", declarou.

Ancelotti dá três instruções na busca por camisas 10

Técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti tem participado das buscas por jovens talentos que possam futuramente resgatar a posição de camisa 10. Para dar impulso inicial à procura, o treinador indicou três instruções aos comandantes das seleções de base.

"A gente acredita que precisa, sim, resgatar um pouco da ideia e da imagem desse 'camisa 10'. O Ancelotti também tem participado disso. Ele deu um recado em três instruções aos nossos treinadores", iniciou Cícero Souza.

"São só três instruções: identifiquem meio-campistas, convoquem-os e desenvolvam-os, porque entendemos que muito do resgate necessário, de ideia, de cultura, passa sim pela nossa capacidade de qualidade no meio de campo", completou o dirigente da CBF.

