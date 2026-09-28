Jorginho participando de partida comemorativa em sua cidade natal - Instagram/@olho_de_peixe

Jorginho participando de partida comemorativa em sua cidade natalInstagram/@olho_de_peixe

Publicado 28/09/2026 19:26 | Atualizado 28/09/2026 19:26

Jorginho, do Flamengo, aproveitou a parada para a Data Fifa e visitou sua cidade natal, Imbituba. Durante a estadia, o jogador foi na Escola de Futebol Vila Nova, local onde iniciou sua história com o esporte. Nascido em Santa Catarina, o volante, aproveitou a parada para a Data Fifa e visitou sua cidade natal, Imbituba. Durante a estadia, o jogador foi na Escola de Futebol Vila Nova, local onde iniciou sua história com o esporte.

Durante a visita na região, Jorginho inclusive participou de uma partida comemorativa solidária, com doação de alimentos para a ONG Cáritas Brasileira, uma organização de assistência social. Após o jogo, o volante comentou sobre a felicidade de estar no local onde ele nasceu, mesmo que a maior parte de sua infância tenha sido na Itália.

"Poder voltar para onde eu nasci e cresci, receber todo esse carinho e rever tantos rostos familiares e amigos de muito tempo que eu não via é um sentimento muito bom. Poder jogar bola com os amigos, como era quando eu era criança, é muito nostálgico", disse o jogador, com muito entusiasmo.

"Poder trazer meus filhos para ver de onde eu venho também é muito importante para mim. Hoje está sendo um dia memorável e sensacional, abençoado por esse dia maravilhoso", afirmou, em entrevista a página do Instagram, "LC Estúdio Criativo".

Outro momento muito icônico e ao menos curioso desse evento foi que o juiz da partida era o árbitro profissional da CBF, Braúlio Machado, que também é nascido em Imbituba.

Ao decorrer da partida, Jorginho teve oportunidade de cobrar um pênalti, e converteu com seu "pulinho" tradicional. Para a surpresa dos internautas, todos os jogadores presentes em campo e o próprio Braúlio comemoraram o gol junto com ele. Veja abaixo:

Bráulio Machado (árbitro profissional da CBF) comemorando o gol do Jorginho (jogador do Flamengo) em partida festiva em Imbituba-SC.



TNT Sports pic.twitter.com/DnDCDlRBMW — Paulo Caravina (@soudoapito) September 27, 2026



Como será a volta da Data Fifa para Jorginho?

No momento atual, Jorginho segue aproveitando sua folga e já se prepara para voltar a atuar pelo Flamengo. Provavelmente, o jogador deve ser relacionado para os dois primeiros compromissos da volta, contra Santos no dia 8 de outubro e Fluminense, no dia 11 do mesmo mês, pelo Brasileirão.

Contudo, ele será desfalque na partida de ida contra o Estudiantes, pela semifinal da Libertadores, no dia 15 de outubro. Ele está suspenso na competição, depois de ter sido expulso contra o Independente Del Valle, do Equador, nas quartas de final.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza