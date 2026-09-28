Arrascaeta foi titular da seleção do Uruguai em amistoso contra a Coreia do SulDivulgação / Seleção uruguaia
Arrascaeta se pronuncia após lesão sofrida pela seleção uruguaia
Meia fez postagem nas redes sociais depois da confirmação de uma fratura no punho esquerdo em amistoso disputado nesta segunda-feira (28)
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Arrascaeta fratura punho e deve desfalcar o Flamengo na Libertadores
Além do meia uruguaio, Jorginho, expulso no jogo de volta das quartas contra o Independiente del Valle, também é ausência confirmada
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