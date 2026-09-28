Arrascaeta foi titular da seleção do Uruguai em amistoso contra a Coreia do Sul - Divulgação / Seleção uruguaia

Arrascaeta foi titular da seleção do Uruguai em amistoso contra a Coreia do SulDivulgação / Seleção uruguaia

Publicado 28/09/2026 16:24 | Atualizado 28/09/2026 16:26

O meia Giorgian de Arrascaeta se pronunciou após sofrer uma fratura no punho esquerdo nesta segunda-feira (28), em amistoso do Uruguai contra a Coreia do Sul, em Seul. O jogador publicou uma foto nas redes sociais com a legenda: "Quando se deposita fé em Deus, não há medo. Nenhum problema ou tempestade é maior que o Seu poder".

O lance aconteceu aos 32 minutos do segundo tempo, quando o atleta escorregou e caiu por cima da mão. Imediatamente, ele acusou dores e foi substituído por Rodrigo Zalazar. Na sequência, exames apontaram a lesão, com necessidade de cirurgia.

Arrascaeta será desfalque decisivo

Arrascaeta será desfalque em um momento decisivo da temporada. Depois da paralisação da Data Fifa, a equipe de Leonardo Jardim volta a campo para enfrentar o Santos no próximo dia 8 de outubro, e na sequência, encara o Fluminense no dia 11, ambos os confrontos pelo Campeonato Brasileiro.

Em seguida, o Flamengo enfrentará o Estudiantes pelas semifinais da Libertadores, nos dias 15 e 22 de outubro, na Argentina e no Maracanã, respectivamente. A tendência é que o uruguaio não se recupere a tempo do primeiro duelo e se junte à lista de desfalques com outra ausência de peso no meio-campo: Jorginho, que foi expulso no jogo contra o Independiente del Valle e cumprirá suspensão automática.

Ótima atuação no amistoso

Apesar da lesão, Arrascaeta foi decisivo na vitória do Uruguai por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul. O jogador deu assistência para o gol de Darwin Núñez e balançou as redes aos 17 minutos do segundo tempo, pouco antes de se machucar.

O atleta também entrou no segundo tempo da partida contra o Japão, na última quinta-feira (24), mas a sua equipe acabou derrotada por 3 a 1.

Dor de cabeça para Jardim

Além de Arrascaeta e Jorginho, atualmente, Ayrton Lucas e Gonzalo Plata também estão no departamento médico, ambos com lesões na região posterior da coxa direita. Evertton Araújo também segue fora de combate devido a uma lesão na posterior da coxa esquerda, durante a partida contra o Mirassol no último dia 2 de setembro.