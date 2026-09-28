Breno Bidon em ação durante treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

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Theo Faria
Meio-campista do Corinthians, Breno Bidon comemorou a sua primeira convocação para a seleção brasileira. O jovem de 21 anos vive expectativa para entrar em campo pela primeira vez sob o comando de Carlo Ancelotti. Ele não saiu do banco de reservas no empate por 1 a 1 com a Austrália, na última sexta-feira (25), no primeiro amistoso nesta Data Fifa.
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“É a melhor sensação possível. Estou realizando um sonho de criança. Nunca imaginei que viveria esse momento tão rápido. Vou aproveitar, tentar usufruir ao máximo. É uma experiência muito grande e importante para mim. Que seja a primeira de muitas”, declarou o jogador, em entrevista à ‘CBF TV’.

O novato também revelou admiração por Bruno Guimarães: “Ele fez uma Copa do Mundo muito boa, conseguiu se destacar. É um cara que já viveu bastante no futebol. Me inspira muito. Começou no Brasil, conseguiu ir para fora. Tem uma mentalidade muito boa, vencedora”.

O próximo compromisso da Amarelinha será novamente contra a Austrália, nesta terça-feira (29), às 7h (de Brasília), em Brisbane. Depois, a adversária será a Índia, no sábado (3), às 11h, em Calcutá.

“São partidas muito importantes. É a primeira convocação depois da Copa do Mundo. Queremos sair vitoriosos nos dois”, disse Breno Bidon.
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Outras respostas de Breno Bidon

. Importância do Corinthians: “Se não fosse por eles, não estaria aqui. Foi o clube que me abriu as portas. Cheguei lá com 14 anos, me acolheram. Já tinha sido dispensado em várias oportunidades em outros clubes. Consegui subir para o profissional e me manter lá”.

. Título do Sul-Americano Sub-20: “O título teve uma importância muito grande, foi um momento muito especial. Nos preparamos muito. Começamos o campeonato muito mal, mas, depois, a nossa união e vontade de vencer mudou tudo. Conseguimos sair campeões. Agora, essa geração está conseguindo subir para a principal. Passa rápido”.

. Novato na Seleção: “Tem muitos jogadores jovens, acho que isso é bom para começar o ciclo. Os mais experientes nos ajudam muito. A recepção foi muito boa. Achei que seriam mais fechados, mas nos acolheram bem”.