Breno Bidon em ação durante treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Breno Bidon em ação durante treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 28/09/2026 07:42

Leia mais: Ancelotti pede paciência com a Seleção: ‘Temos que fazer testes’



“É a melhor sensação possível. Estou realizando um sonho de criança. Nunca imaginei que viveria esse momento tão rápido. Vou aproveitar, tentar usufruir ao máximo. É uma experiência muito grande e importante para mim. Que seja a primeira de muitas”, declarou o jogador, em entrevista à ‘CBF TV’.



O novato também revelou admiração por Bruno Guimarães: “Ele fez uma Copa do Mundo muito boa, conseguiu se destacar. É um cara que já viveu bastante no futebol. Me inspira muito. Começou no Brasil, conseguiu ir para fora. Tem uma mentalidade muito boa, vencedora”.



O próximo compromisso da Amarelinha será novamente contra a Austrália, nesta terça-feira (29), às 7h (de Brasília), em Brisbane. Depois, a adversária será a Índia, no sábado (3), às 11h, em Calcutá.



“São partidas muito importantes. É a primeira convocação depois da Copa do Mundo. Queremos sair vitoriosos nos dois”, disse Breno Bidon. “É a melhor sensação possível. Estou realizando um sonho de criança. Nunca imaginei que viveria esse momento tão rápido. Vou aproveitar, tentar usufruir ao máximo. É uma experiência muito grande e importante para mim. Que seja a primeira de muitas”, declarou o jogador, em entrevista à ‘CBF TV’.O novato também revelou admiração por Bruno Guimarães: “Ele fez uma Copa do Mundo muito boa, conseguiu se destacar. É um cara que já viveu bastante no futebol. Me inspira muito. Começou no Brasil, conseguiu ir para fora. Tem uma mentalidade muito boa, vencedora”.O próximo compromisso da Amarelinha será novamente contra a Austrália, nesta terça-feira (29), às 7h (de Brasília), em Brisbane. Depois, a adversária será a Índia, no sábado (3), às 11h, em Calcutá.“São partidas muito importantes. É a primeira convocação depois da Copa do Mundo. Queremos sair vitoriosos nos dois”, disse Breno Bidon.

Outras respostas de Breno Bidon

. Importância do Corinthians: “Se não fosse por eles, não estaria aqui. Foi o clube que me abriu as portas. Cheguei lá com 14 anos, me acolheram. Já tinha sido dispensado em várias oportunidades em outros clubes. Consegui subir para o profissional e me manter lá”.



. Título do Sul-Americano Sub-20: “O título teve uma importância muito grande, foi um momento muito especial. Nos preparamos muito. Começamos o campeonato muito mal, mas, depois, a nossa união e vontade de vencer mudou tudo. Conseguimos sair campeões. Agora, essa geração está conseguindo subir para a principal. Passa rápido”.



. Novato na Seleção: “Tem muitos jogadores jovens, acho que isso é bom para começar o ciclo. Os mais experientes nos ajudam muito. A recepção foi muito boa. Achei que seriam mais fechados, mas nos acolheram bem”.