Clubes e o Governo Federal se encontrariam nesta terça-feira (29)Luciana Vermell / CBF
Governo Federal adia reunião com clubes sobre proibição das bets
Encontro estava marcado para esta terça-feira (29), com o intuito de discutir os impactos do fim das casas de apostas online
Governo Federal adia reunião com clubes sobre proibição das bets
Encontro estava marcado para esta terça-feira (29), com o intuito de discutir os impactos do fim das casas de apostas online
CBF reforça busca por novos camisas 10 com ajuda de Ancelotti
Gerente geral de seleções masculinas da entidade, Cícero Souza revelou que lapidar novas jóias para a posição é uma prioridade no Brasil
Itália goleia Turquia e vence a primeira com Roberto Mancini
Azzurra faz três gols na etapa inicial com atuação avassaladora e desencanta sob o comando do novo treinador na Liga das Nações
Botafogo lança curta em homenagem a Ziyech
Obra audiovisual conta a história do atacante marroquino e aprofunda detalhes das negociações que precederam sua chegada ao Glorioso
Raphinha surge como favorito para ser capitão do Brasil em amistoso
Atacante do Barcelona e o volante Bruno Guimarães aparecem como opções para exercer a função de Marquinhos, que será poupado
Infantino admite chance de liberar fundos extras às 211 federações
Presidente da Fifa enviou uma carta a todos os países-membros da entidade com informações sobre os pagamentos adicionais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.