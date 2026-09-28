Clubes e o Governo Federal se encontrariam nesta terça-feira (29)Luciana Vermell / CBF

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João Vitor Cravo
Depois de assinar Medida Provisória que decretou a proibição das casas de apostas no Brasil, o próximo passo do Governo Federal seria se reunir com os clubes do Campeonato Brasileiro para discutir a decisão. A ideia do poder executivo era deliberar sobre os impactos do veto com as equipes da elite do futebol nacional nesta terça-feira (29), tendo em vista que a esmagadora maioria delas era patrocinada por empresas de bets. Porém, segundo o "G1", a reunião foi adiada.
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Uma nova data para o encontro ainda não foi marcada. O Governo explicou que o adiamento se deu por causa da proximidade da data agendada anteriormente e dos horários dos voos disponíveis para a chegada dos participantes a Brasília. Assim que for definido, o novo dia será comunicado à CBF para que ela informe os clubes e as federações.

Entenda a necessidade da reunião

O Governo Federal agendou o encontro com as equipes do Campeonato Brasileiro em virtude da insatisfação delas quanto ao veto às bets. O Flamengo, por exemplo, declarou por meio de nota oficial que a proibição 'não acabaria com o jogo'. O presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, seguiu a mesma linha ao comentar o prejuízo que o Mais Querido poderá ter em virtude da Medida Provisória.
Na figura do mandatário Mattheus Montenegro, o Fluminense também se manifestou contra o fim das casas de apostas com ênfase no prejuízo da equipe. Em paralelo, o Vasco foi notificado pela bet que estampa o centro da sua camisa sobre a possibilidade do rompimento do patrocínio. O Botafogo, da mesma forma, demonstrou preocupação nos bastidores. 

Como será o encontro?

Com isso, o Governo Federal mobiliza não só representantes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como também dos ministérios do Planejamento, da Fazenda e da Casa Civil para participarem da reunião. Sem contar que o encontro foi articulado pelo ministro do Esporte, Paulo Henrique Perna Cordeiro, que também deve estar presente.
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Segundo a pasta, a intenção é ouvir as reclamações e demandas dos clubes para avaliar de que maneira o governo pode ajudar a evitar prejuízos provocados pelo fim dos contratos de patrocínio com as casas de apostas.