Clubes e o Governo Federal se encontrariam nesta terça-feira (29) - Luciana Vermell / CBF

Clubes e o Governo Federal se encontrariam nesta terça-feira (29)Luciana Vermell / CBF

Publicado 28/09/2026 22:27

Depois de assinar Medida Provisória que decretou a proibição das casas de apostas no Brasil , o próximo passo do Governo Federal seria se reunir com os clubes do Campeonato Brasileiro para discutir a decisão. A ideia do poder executivo era deliberar sobre os impactos do veto com as equipes da elite do futebol nacional nesta terça-feira (29), tendo em vista que a esmagadora maioria delas era patrocinada por empresas de bets. Porém, segundo o "G1", a reunião foi adiada.

Uma nova data para o encontro ainda não foi marcada. O Governo explicou que o adiamento se deu por causa da proximidade da data agendada anteriormente e dos horários dos voos disponíveis para a chegada dos participantes a Brasília. Assim que for definido, o novo dia será comunicado à CBF para que ela informe os clubes e as federações.

Entenda a necessidade da reunião

Como será o encontro?

Com isso, o Governo Federal mobiliza não só representantes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como também dos ministérios do Planejamento, da Fazenda e da Casa Civil para participarem da reunião. Sem contar que o encontro foi articulado pelo ministro do Esporte, Paulo Henrique Perna Cordeiro, que também deve estar presente.

Segundo a pasta, a intenção é ouvir as reclamações e demandas dos clubes para avaliar de que maneira o governo pode ajudar a evitar prejuízos provocados pelo fim dos contratos de patrocínio com as casas de apostas.