Gonzalo Plata durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu - Adriano Fontes / Flamengo

Gonzalo Plata durante treino do Flamengo no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 29/09/2026 21:18

Em meio à pausa para a Data Fifa , o Flamengo tem acompanhado de perto o avanço nas recuperações de dois jogadores. Gonzalo Plata sentiu alívio em desconforto na coxa direita e já realiza atividades leves. Ayrton Lucas lesionou a mesma região do equatoriano, mas com problema muscular. Apesar de também ter evoluido na recuperação, o lateral-esquerdo seguirá sob supervisão do Departamento Médico no retorno gradual aos treinamentos. As informações são do "Coluna do Fla".

Entenda a situação de Gonzalo Plata

Gonzalo Plata sentiu dores na parte posterior da coxa direita na vitória por 2 a 1 sobre o RB Bragantino, no Maracanã , último jogo do Flamengo antes da Data Fifa. O atleta atuou os 90 minutos no duelo e o desconforto na região foi informado pelo clube carioca apenas no dia seguinte.

Saiba o que ocorreu com Ayrton Lucas

A contusão também aconteceu no duelo contra o RB Bragantino, mas Ayrton não resistiu os 90 minutos. Na verdade, o lateral-esquerdo sentiu ao dar arrancada e precisou ser substituído logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Recém-recuperado, Alex Sandro assumiu a vaga.

Plata e Ayrton Lucas voltam contra o Santos?

O próximo compromisso do Flamengo será apenas depois do fim da Data Fifa, no dia 8 de outubro, contra o Santos, na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda que Plata e Ayrton Lucas tenham apresentado melhora no quadro físico, o Mais Querido ainda não deu prazo para o retorno dos atletas.

Com isso, ambos serão observados pela comissão técnica de Leonardo Jardim e pelo Departamento Médico do clube, que avaliarão se eles têm condições de participar do duelo contra o Peixe.