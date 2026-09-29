Arrascaeta recebe atendimento médico após se lesionar no amistoso contra a Coreia do Sul - Divulgação / Seleção uruguaia

Arrascaeta recebe atendimento médico após se lesionar no amistoso contra a Coreia do SulDivulgação / Seleção uruguaia

Publicado 29/09/2026 10:32

retorna da seleção do Uruguai na quarta-feira (30), com chegada ao Rio prevista para as 16h. E antes mesmo de fazer um nova avaliação da acontecerá no dia seguinte (1º de outubro).

Arrascaeta, com chegada ao Rio prevista para as 16h. E antes mesmo de fazer um nova avaliação da fratura no punho esquerdo , o departamento médico do Flamengo já confirmou a cirurgia no camisa 10, o que

Pela programação divulgada pelo clube, Arrascaeta dará entrada no hospital na manhã de quinta-feira, para passar por exames pré-operatórios para melhor avaliação do que será necessário fazer. Na sequência, o chefe do Departamento Médico do Rubro-Negro, Fernando Sassaki, ficará responsável pelo procedimento cirúrgico ao lado do especialista Roberto Feres.



Quando Arrascaeta volta a jogar



Depois que receber alta do hospital, o jogador uruguaio passará por um curto período de repouso antes de voltar a trabalhar a parte física. Ele terá de utilizar uma proteção, o que o impedirá de participar dos treinos com o elenco.



Em casos de fratura do punho, a previsão inicial costuma ser de seis semanas para a recuperação. Ou seja, Arrascaeta só poderá voltar a jogar no meio de novembro.



Entretanto, há a possibilidade de um retorno antes do previsto, a depender da evolução da calcificação da fratura. Para isso, o departamento médico do Flamengo fará o acompanhamento com exames de imagem antes de liberá-lo para os treinos com a proteção no antebraço esquerdo.



Flamengo terá desfalque em jogos importantes



Diante da lesão, sofrida durante uma queda no amistoso vencido pelo Uruguai por 4 a 1 sobre a Coreira do Sul, Arrascaeta ficará fora da semifinal da Libertadores. As partidas contra o Estudiantes estão marcados para os dias 15 de outubro, na Argentina, e 22, no Maracanã.



Além da competição sul-americana, o Flamengo não poderá contar com o seu camisa 10 em até seis partidas do Brasileirão. Caso o prazo inicial de recuperação seja mantido, o jogador não enfrentará Santos, Fluminense, Bahia, Atlético-MG, Vasco e Grêmio.



Nova lesão pelo Uruguai



Essa é a quinta vez que Arrascaeta se machucou quando estava a serviço da seleção de seu país e desfalcará o Flamengo. No meio do ano, retornou com uma lesão na panturrilha esquerda que o tirou dos jogos da Copa do Mundo.



Com mais um problema físico na temporada (além do problema muscular e da fratura no punho, ele também passou por cirurgia para corrigir lesão na clavícula), o jogador postou uma rápida mensagem nas redes sociais.



"Quando se deposita fé em Deus, não há medo. Nenhum problema ou tempestade é maior que o Seu poder", escreveu.