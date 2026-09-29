Luiz Eduardo Baptista, o Bap, mostra preocupação com o Flamengo sem atual patrocinador másterReprodução / Flamengo TV
Bap prevê problema financeiro do Flamengo: 'Como pagar pelo Paquetá?'
Presidente do Rubro-Negro mostra preocupação em cumprir compromissos caso haja rescisão de contrato com casa de apostas
Quanto o Flamengo tem que pagar por Lucas Paquetá
Bap projeta cenário preocupante
Flamengo entra com petição contra veto às bets no STF
Rubro-Negro entrou como 'amigo da corte' em ação contra Medida Provisória do Governo Federal que proíbe casas de apostas no Brasil
Plata e Ayrton Lucas avançam em recuperação no Flamengo
Equatoriano apresentou melhora em dores na coxa direita; lateral-esquerdo evoluiu no tratamento, mas segue sob observação
Júlio César relembra conselhos na chegada de Jorge Jesus ao Flamengo
Goleiro recebeu ligação do então vice-presidente de futebol do Rubro-Negro, Marcos Braz, questionando o perfil do treinador
Neymar avança em recuperação e deve reforçar Santos contra Flamengo
Camisa 10 da equipe paulista estava fora de combate desde o início de setembro, quando sofreu lesão na coxa direita em jogo com o Palmeiras
Flamengo pode receber indenização da Fifa por lesão de Arrascaeta
Caso o uruguaio fique fora de combate por mais de 28 dias, Rubro-Negro teria direito a um valor diário de R$ 121,5 mil até sua recuperação
Flamengo confirma cirurgia de Arrascaeta; veja o planejamento
Camisa 10 fraturou o punho esquerdo em amistoso pela seleção uruguaia e será desfalque nas próximas partidas do Rubro-Negro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.