Neymar em treino do Santos nesta segunda-feira (28) - Raul Baretta / Santos

Neymar em treino do Santos nesta segunda-feira (28)Raul Baretta / Santos

Publicado 29/09/2026 15:24

O Santos deve ter um reforço de peso para o jogo contra o Flamengo, no próximo dia 8 de outubro, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Após se lesionar na coxa direita no último dia 2 de setembro , em jogo com o Palmeiras pela Copa do Brasil, Neymar já começou a transição no campo e pode ser escalado contra o Rubro-Negro.

Apesar disso, a expectativa é que o atleta tenha apenas alguns minutos em campo, conforme a jornalista Ana Canhedo, do 'ge'. Antes do duelo, o Santos ainda enfrentará o São Paulo nesta sexta-feira (2), em partida adiada do Brasileirão. O craque será ausência no clássico.

Além do camisa 10, um velho conhecido da torcida rubro-negra também deve atuar no duelo contra o time de Leonardo Jardim. O volante Willian Arão, que tratava de dores na região do abdômen, já se recuperou e pode entrar em campo até com o São Paulo.

Desfalques do Flamengo

Já o Flamengo terá desfalques para o confronto, que marca o retorno do time após a paralisação da data Fifa. Arrascaeta sofreu uma fratura no punho esquerdo durante amistoso pelo Uruguai contra a Coreia do Sul e deve ser ausência por até seis semanas.

Ele chega ao Rio nesta quarta-feira (30) e dará sequência ao tratamento com a realização de uma cirurgia. Fernando Sassaki, chefe do Departamento Médico do Flamengo, comandará o procedimento ao lado de Roberto Feres, especialista nesse tipo de lesão.

O meia se junta a uma lista de jogadores no departamento médico que também conta com o lateral-esquerdo Ayrton Lucas e o atacante Gonzalo Plata, ambos com lesões na região posterior da coxa direita. Evertton Araújo também está fora de combate.

Situações na tabela

Após 28 rodadas, o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, com 60 pontos, três acima do Palmeiras, o segundo colocado, enquanto o Santos ocupa a 8ª posição na tabela, com 38 pontos.

Nos outros torneios, o Rubro-Negro segue vivo na Copa Libertadores, onde enfrentará o Estudiantes nas semifinais nos dias 15 e 22 outubro. Por outro lado, o time paulista foi eliminado da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana.