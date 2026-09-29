Arrascaeta recebe atendimento médico após se lesionar no amistoso contra a Coreia do SulDivulgação / Seleção uruguaia
Flamengo pode receber indenização da Fifa por lesão de Arrascaeta
Caso o uruguaio fique fora de combate por mais de 28 dias, Rubro-Negro teria direito a um valor diário de R$ 121,5 mil até sua recuperação
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Depois de falar sobre o prejuízo do Rubro-Negro com a proibição, Bap mostrou estar na torcida pela queda da Medida Provisória no Legislativo
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Volante rubro-negro utilizou o período de folga da Data Fifa para retornar a sua cidade natal e participou de evento do seu primeiro clube
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Meio-campista espanhol afirmou que o período deve agregar para um bom final de temporada a todos os jogadores que não foram convocados
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