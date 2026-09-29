Arrascaeta recebe atendimento médico após se lesionar no amistoso contra a Coreia do Sul - Divulgação / Seleção uruguaia

Arrascaeta recebe atendimento médico após se lesionar no amistoso contra a Coreia do SulDivulgação / Seleção uruguaia

Publicado 29/09/2026 13:29

O Flamengo pode receber uma indenização por causa da fratura no punho esquerdo de Arrascaeta , sofrida durante o amistoso do Uruguai contra a Coreia do Sul nesta segunda-feira (28). Segundo o Programa da Fifa de Proteção aos Clubes, que existe desde 2012, a entidade máxima do futebol mundial é obrigada a pagar um valor às equipes caso um jogador se lesione em um compromisso pela seleção e fique fora por mais de 28 dias, ou seja, quatro semanas.

Caso isso aconteça, o time deve receber um valor diário de 20,5 mil euros (R$ 121,5 mil), após o período estabelecido. A compensação máxima é de 7,5 milhões de euros (R$ 44,4 milhões).

Portanto, o Flamengo deve receber um montante, já que a previsão inicial de recuperação para lesões como a de Arrascaeta é de, no mínimo, seis semanas. A tendência é que o meia volte aos campos apenas no meio de novembro. Entretanto, há a possibilidade de um retorno antes do previsto, a depender da evolução da calcificação da fratura.

Arrascaeta saiu com dores

O atleta sofreu a lesão na vitória do Uruguai por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, em Seul. Arrascaeta, inclusive, marcou um gol e uma assistência no confronto. Entretanto, aos 32 minutos, o jogador escorregou e caiu por cima do próprio braço, acusando a dor a hora.

De acordo com o Flamengo, o meia retorna ao Brasil nesta quinta-feira (30) para dar sequência ao tratamento. Antes mesmo de fazer uma nova avaliação, o departamento médico do clube já confirmou a cirurgia no camisa 10, que acontecerá nesta sexta-feira (1º).

Pela programação divulgada, Arrascaeta dará entrada no hospital na manhã de quinta-feira para passar por exames pré-operatórios. Na sequência, o chefe do Departamento Médico do Rubro-Negro, Fernando Sassaki, ficará responsável pelo procedimento cirúrgico ao lado do especialista Roberto Feres.

Desfalque de peso

Devido à lesão, Arrascaeta será desfalque do Flamengo nos dois jogos da semifinal da Libertadores, contra o Estudiantes. Além disso, o atleta pode perder até seis jogos do Campeonato Brasileiro – caso o cronograma inicial seja mantido, ele seria desfalque contra Santos, Fluminense, Bahia, Atlético-MG, Vasco e Grêmio.