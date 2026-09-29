Júlio César é considerado ídolo do Flamengo - Reprodução / Romário TV

Júlio César é considerado ídolo do FlamengoReprodução / Romário TV

Publicado 29/09/2026 16:45

O ex-goleiro Júlio César, ídolo do Flamengo, revelou que foi consultado sobre Jorge Jesus na época da chegada do português ao Rubro-Negro. O ex-jogador, que trabalhou com o treinador por um ano no Benfica na temporada 2014/15, explicou ao então vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e a atletas do elenco na época sobre o temperamento do comandante, mas ressaltou o seu alto conhecimento de futebol.

"O Marcos [Braz] me liga perguntando como era o Jorge Jesus. Aí eu falei assim: 'Pega correndo'. Mas depois, conversando com o Marcos, ele falou que já estava assinado, ele queria mais ter certeza se realmente estava fazendo um bom negócio. Aí eu falei: 'Assina, porque ele está esperando só o [técnico] do Porto cair'. O sonho dele era treinar os três grandes de Portugal", disse, em entrevista à 'Romário TV'.

Então, com a confirmação do técnico, jogadores e integrantes da comissão técnica buscaram contato com Júlio César para mais informações sobre Jorge Jesus.

"Nisso, as coisas foram acontecendo e me ligam Diego Ribas, Diego Alves, [o então médico do clube] Márcio Tannure, me liga uma galera daquele grupo para querer saber quem era o Jorge Jesus. Aí eu fui falando do jeito do Mister. Eu falava que ele tem um jeito muito especial de ser, mas falava: 'Vai atrás das ideias dele, porque se vocês fizerem isso, vocês vão ganhar a p*** toda'. Foi assim mesmo que eu falei", afirmou.

Júlio César revelou, ainda, uma conversa com Jorge Jesus em um jantar antes do treinador partir rumo à América do Sul para o seu novo trabalho. "Eu falei para ele: 'Você não sabe o time que você está indo'. Aí, ele disse: 'O Benfica é igual'. Eu respondi: 'O Benfica é top demais, mas o Flamengo tem algo mais. A torcida do Flamengo é incrível', e comecei a falar um pouquinho do que era o Flamengo para ele. Hoje, fala de Flamengo e o Jorge Jesus se emociona demais."

Confira a trajetória de Júlio César

Júlio César foi revelado pelo Flamengo em 1997, onde ficou até 2005. Pelo clube, conquistou quatro Campeonatos Cariocas, a Copa Mercosul e a Copa dos Campeões. Depois, foi contratado pela Inter de Milão, onde ficou de 2005 a 2012. Teve uma passagem pelo Benfica, de 2014 a 2017, antes de retornar ao Flamengo nos primeiros meses de 2018 para encerrar a carreira.