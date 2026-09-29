Cristiano Ronaldo em ação por Portugal nesta Data FifaDivulgação/UEFAEuro
Presidente da FPF viaja para mediar tensão entre CR7 e Jorge Jesus
Astro português ficou irritado por não ter entrado em campo contra a Noruega, no último domingo (27), e vive polêmica com o Mister
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Pochettino questiona fiscalização após irregularidades do City
Treinador argentino comparou o caso com situações vividas pelo Tottenham e questionou os critérios adotados pelo Campeonato Inglês
Jogo da NFL no Rio bate recorde de audiência nos Estados Unidos
Primeira partida da história da liga de futebol americano na cidade teve 24,9 milhões de espectadores, com pico de 30 milhões
Gatito se surpreende com carinho da torcida botafoguense: 'Gratidão'
Goleiro é o estrangeiro com mais partidas na história do Glorioso; ele afirmou que não esperava um reconhecimento tão grande dos alvinegros
'Estou pronto', diz brasileiro sobre vaga na F1 na próxima temporada
Rafael Câmara, de 21 anos, é cotado para assumir um lugar na montadora Haas, substituindo Esteban Ocon; 'será um sonho', afirmou o piloto
Marcão aproveita período sem jogos para observar base do Fluminense
Treinador esteve presente no clássico da categoria sub-20, contra o Flamengo, no último sábado (26), para acompanhar alguns jogadores
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