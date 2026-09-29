Cristiano Ronaldo em ação por Portugal nesta Data FifaDivulgação/UEFAEuro

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João Vitor Cravo
Cristiano Ronaldo tem sido pivô de polêmica nos bastidores de Portugal. Insatisfeito por não ter entrado em campo na vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, no último domingo (27), pela Liga das Nações, o astro vive tensões com Jorge Jesus sobre seu futuro na seleção. Segundo veículos da imprensa lusitana, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, decidiu viajar às pressas para mediar a situação e pode promover uma reunião a três.
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Em entrevista coletiva após o duelo que gerou a polêmica, Jorge Jesus afirmou que havia combinado com Ronaldo sua entrada nos 30 minutos finais. No entanto, mudou de ideia, pois sentiu que "o jogo não exigiu isso". A mudança de planos não caiu bem para o craque, que deixou o campo indignado, o que fez com que o Mister prometesse conversar com ele depois.

Tensão no treino desta terça-feira

De acordo com os veículos portugueses "A Bola" e "O Jogo", uma conversa inicial entre Jorge Jesus e CR7 aconteceu no Eleda Stadion, em Malmo, na Suécia, local onde a seleção treinou nesta terça-feira (29).
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Em primeiro momento, o astro apareceu sozinho no gramado do estádio 40 minutos antes do início da atividade. Depois, deixou o recinto antes do resto do elenco, rumo ao hotel, sob justificativa da FPF de que o local não tinha os equipamentos necessários para que ele fizesse um trabalho específico.
Na saída do estádio, questionado sobre o diálogo com o craque, o Mister afirmou à imprensa que "conversa com Cristiano Ronaldo todos os dias e todos os minutos". Porém, a tensão nos bastidores ainda não se dissipou.

Presidente da FPF viaja para acalmar ânimos

Nesse contexto, o presidente da FPF, Pedro Proença, viajou às pressas à Dinamarca, palco do próximo jogo de Portugal, para tentar espantar a polêmica. O "Diário de Notícias", de Portugal, indica que a possibilidade de uma reunião emergencial a três.
O mandatário se preparava para assistir ao jogo da seleção sub-21, contra Gibraltar, nesta quarta-feira (29), mas priorizou a mediação das tensões entre Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo.