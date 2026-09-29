Mauricio Pochettino ex-treinador do Tottenham - AFP

Mauricio Pochettino ex-treinador do TottenhamAFP

Publicado 29/09/2026 20:17





"O mais importante não é saber quem infringiu as regras ou não, mas onde estavam os controles? É isso que mais me impressiona. Lembro-me de estar no Tottenham, construindo o estádio, e não ter os meios financeiros para fazer contratações. Acho que foi o único time na história da Premier League a ficar 18 meses sem poder fazer uma contratação", disse Pochettino.



"Se um clube como o nosso, que vem lutando por títulos com mais times do Top 4, chegando a uma semifinal de Champions sem poder contratar jogadores porque tivemos que nos adaptar às regras do jogo estabelecidas pela Premier League, como é possível que esses controles sejam tão rígidos conosco e tão frouxos com outros? É tudo muito estranho", completou. Pochettino comentou sobre a confirmação do Campeonato Inglês sobre as 115 acusações de irregularidades financeiras pelas quais o Manchester City vinha sendo investigado desde 2018. O treinador argentino, ex-Tottenham, questionou a fiscalização e comparou a situação com as dificuldades enfrentadas pelo clube londrino durante sua passagem."O mais importante não é saber quem infringiu as regras ou não, mas onde estavam os controles? É isso que mais me impressiona. Lembro-me de estar no Tottenham, construindo o estádio, e não ter os meios financeiros para fazer contratações. Acho que foi o único time na história da Premier League a ficar 18 meses sem poder fazer uma contratação", disse Pochettino."Se um clube como o nosso, que vem lutando por títulos com mais times do Top 4, chegando a uma semifinal de Champions sem poder contratar jogadores porque tivemos que nos adaptar às regras do jogo estabelecidas pela Premier League, como é possível que esses controles sejam tão rígidos conosco e tão frouxos com outros? É tudo muito estranho", completou.

Entenda as irregularidades do City

O Manchester City foi considerado culpado em todas as 115 acusações de violações financeiras que se concentram em nove temporadas, entre 2009/10 e 2017/18. O veredicto encerra uma investigação que começou em 2018 e pode resultar em punições ao clube, ainda não definidas. A equipe inglesa deve recorrer da decisão.



As acusações foram apresentadas formalmente em fevereiro de 2023, após quatro anos de apuração. O julgamento teve início em setembro de 2024 e terminou em dezembro daquele ano. Desde então, a comissão independente analisava o caso até divulgar o veredicto nesta sexta-feira (25).



As infrações reconhecidas envolvem diferentes áreas da administração do Manchester City. Entre elas estão informações financeiras consideradas imprecisas, receitas de patrocínio relacionadas aos proprietários do clube e a falta de divulgação de pagamentos feitos a jogadores e ao então técnico Roberto Mancini.



Também foram reconhecidas violações relacionadas às regras de licenciamento e Fair Play da Uefa e aos regulamentos de rentabilidade e sustentabilidade da Premier League. As acusações sobre informações financeiras abrangem as temporadas entre 2009/10 e 2017/18. Já as relacionadas a Mancini e aos jogadores correspondem a períodos específicos dentro desse intervalo.



Parte do processo também trata da relação do Manchester City com a investigação. O clube foi considerado culpado por não fornecer documentos e informações solicitados pela Premier League. Ao todo, 35 das 115 acusações estavam ligadas à falta de cooperação, em episódios registrados entre dezembro de 2018 e fevereiro de 2023.



"Vivíamos num período em que a Justiça esportiva não existia, então como reparar todo o dano causado? Esperemos que isso ajude a garantir que as coisas sejam o mais justas possível no futuro e que todos, com base em suas habilidades, tenham a oportunidade de competir de forma justa. Vamos esperar para ver o que acontece", concluiu Pochettino.