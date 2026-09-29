Marcão aproveitou o período sem jogos para observar a base do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense
Marcão aproveita período sem jogos para observar base do Fluminense
Treinador esteve presente no clássico da categoria sub-20, contra o Flamengo, no último sábado (26), para acompanhar alguns jogadores
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Guga e Soteldo voltam a treinar com elenco do Fluminense
Dupla, que não enfrentou o Corinthians, passou a última semana ausente das atividades, e retornou nesta terça-feira (29)
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Cria de Xerém, volante do Fluminense entrou em campo durante o segundo tempo da vitória do Brasil sobre a Austrália, em Brisbane
Com três meses para fim de contrato, Ganso segue com futuro incerto
Apoiador, de 36 anos, está no Tricolor desde 2019; apesar de ter recuperado a posição de titular, a sua renovação está indefinida
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