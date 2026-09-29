Marcão aproveitou o período sem jogos para observar a base do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Marcão aproveitou o período sem jogos para observar a base do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 29/09/2026 19:30 | Atualizado 29/09/2026 19:33

Em meio ao período sem jogos por causa da Data Fifa, o técnico Marcão aproveitou para observar jogadores da base. O treinador do Fluminense esteve presente no último sábado (26) no clássico contra o Flamengo, pelo Campeonato Carioca da categoria sub-20. Os Moleques de Xerém venceram por 3 a 1 e seguem invictos sob o comando de Fred.

Entre os jogadores do sub-20, Marcão observou o lateral-esquerdo Vagno, o volante Ruan Sales, o meia Naarã Lucas e os atacantes Keven Samuel e Wesley Natã. O único do quinteto que ainda não estreou no profissional é Naarã Lucas, que é visto como uma das maiores joias da categoria sub-20. O jovem, no entanto, já foi relacionada para uma partida.

Há pouco mais de um mês no comando do Fluminense, Marcão assumiu o lugar de Luis Zubeldía e conseguiu recolocar o time no eixo. Desde então, o Tricolor das Laranjeiras se classificou à semifinal da Libertadores eliminando os argentinos Independiente Rivadavia e Platense fora de casa, além de manter a equipe no G-4 do Brasileirão.

Além de conquistar resultados importantes, Marcão também conseguiu recuperar a confiança de jogadores que estavam em baixa, como Paulo Henrique Ganso, além de potencializar Hulk. O treinador também passou a dar mais confiança para jogadores da base, como o lateral-direito Julio Fidelis e o atacante Riquelme Felipe, que ganharam mais chances no profissional.

É a 11ª passagem de Marcão como treinador do Fluminense. O técnico vive o seu melhor início com cinco vitórias, dois empates e duas derrotas em nove jogos. Após a Data Fifa, o Fluminense terá uma sequência de quatro jogos consecutivos no Maracanã contra Coritiba, Flamengo, Palmeiras e Santos. O primeiro compromisso será contra os paranaenses, no dia 8, às 21h30 (de Brasília), pela 29ª rodada do Brasileirão.