Guga em treino do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Guga em treino do FluminenseMarina Garcia / Fluminense

Publicado 29/09/2026 17:31

Depois de quatro dias de folga, o elenco do Fluminense voltou a treinar nesta terça-feira (29), no CT Carlos Castilho, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O lateral-direito Guga e o atacante Yeferson Soteldo , que não participaram das atividades da semana passada, marcaram presença e treinaram sem limitações ao lado dos seus companheiros.

Os dois jogadores não estiveram em campo na vitória sobre o Corinthians por 3 a 1 em São Paulo, no último dia 20. O lateral porque sentiu um desconforto muscular, depois da classificação diante do Platense, na Argentina, e o venezuelano por controle de carga.

Depois, os dois jogadores não participaram dos treinos do Fluminense na última semana. Apesar disso, o Tricolor deixou claro que não havia qualquer preocupação e que os dois voltariam a participar das atividades a partir desta terça-feira (29) o que se concretizou.

O Fluminense só voltará a entrar em campo no próximo dia 8 (quinta-feira) em partida do Campeonato Brasileiro contra o Coritiba. O Tricolor tem dois desfalques confirmados: Nonato e Agustín Canobbio, que receberam o terceiro cartão contra o Corinthians, e estão suspensos.

O Fluminense seguirá dando continuidade ao seu planejamento de recuperar fisicamente os jogadores neste período de paralisação por causa da Data Fifa. O Tricolor teve apenas um convocado: o volante Martinelli chamado para defender a seleção brasileira nos jogos contra Austrália e contra a Índia no próximo sábado (3).

O Fluminense está vivo em duas competições neste momento. No Brasileiro, ocupa a quarta colocação com 48 pontos, com 12 de desvantagem para o líder Flamengo, porém, com três a mais que o Cruzeiro, último clube fora da zona de classificação para a Libertadores do ano que vem.



Além da Série A, o Tricolor também está na semifinal da Libertadores. O adversário é o Palmeiras. O jogo de ida irá acontecer no próximo dia 14, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). O duelo de volta será em São Paulo no próximo dia 21, às 21h30 (de Brasília). As duas partidas vão acontecer em quartas-feiras.



