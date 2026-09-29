PH Ganso, está livre para assinar um pré-contrato desde julho - Divulgação / Fluminense

PH Ganso, está livre para assinar um pré-contrato desde julhoDivulgação / Fluminense

Publicado 29/09/2026 14:42

Ídolo do Fluminense, o meia Paulo Henrique Ganso, de 36 anos, segue em compasso de espera em relação ao seu futuro. Com três meses para o fim do seu contrato, o camisa 10 ainda não tem uma definição sobre se irá seguir no clube das Laranjeiras ou mudar de ares.

Com a chegada de Marcão, Ganso retomou a posição de titular e foi importante em vitórias do Fluminense. A diretoria passou a avaliar a renovação do seu contrato, o que antes era considerado impensável. Mas o futuro segue indefinido.

Paulo Henrique Ganso viveu uma temporada bastante irregular novamente, sendo reserva de Lucho Acosta a maior parte do ano. Pesa contra o camisa 10 a dúvida sobre as condições que o meia irá apresentar no ano que vem.

O camisa 10 abordou recentemente a sua situação e disse que está livre no mercado. Desde o fim de julho, o apoiador pode assinar um pré-contrato e deixar o Fluminense gratuitamente.

"Estou aqui desde 2019, são praticamente oito anos. Aconteceu antes e, também, um pouquinho recente. Mas agora eu estou muito tranquilo, eu estou livre no mercado, né, tenho contrato até o fim do ano. Vamos levar até o fim do ano, continuar jogando", disse em entrevista à "Record".

Ganso teve momentos de altos e baixos no Fluminense, depois de duas temporadas praticamente no banco de reservas, ele deu a volta por cima a partir de 2022. O camisa 10 contou que as tentativas de rescindir tinham a ver com o estilo dos treinadores.

"Tem o diretor, o presidente, o treinador, e eles têm que tomar decisões. Depende do estilo de jogo que eles querem para aquele momento… Eu falava: se vocês querem isso, tá bom, vamos ver o que vai acontecer. Passava um tempo e eu sempre acabei ficando", contou.

Paulo Henrique Ganso é o atleta mais antigo do elenco do Fluminense. Ele chegou ao Tricolor em 2019. No total, o camisa 10 conquistou uma Libertadores, uma Recopa e dois títulos do Campeonato Carioca. No total, entrou em campo em 329 jogos, 30 gols e 37 assistências pelo Tricolor.