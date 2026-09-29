Martinelli fazendo sua estreia com a camisa da seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Martinelli fazendo sua estreia com a camisa da seleção brasileiraRafael Ribeiro/CBF

Publicado 29/09/2026 16:53

Martinelli nesse pouco tempo que jogou, conseguiu mostrar sua característica em um lance: se apresentar pra jogar e ditar o ritmo da saída no meio de campo pic.twitter.com/7cqF1lpd3X — Carioca (@_CariocaFlu) September 29, 2026

A qualidade nos passes e a vontade de sempre estar se apresentando para o jogo, surgindo como opção de passe, foram as características que mais chamaram a atenção do público. Esse estilo de jogador que consegue quebrar as linhas de pressão da equipe adversária e dar dinâmica para a saída de jogo é visto como a maior carência no meio da Seleção atualmente.

"Cara o Martinelli é um craque de bola, sério mesmo, algum time europeu vai contratar ele se derem minutagem para ele na seleção brasileira, tenho certeza disso", disse um torcedor do Flamengo, rival do Tricolor, por meio do "X", exaltando o nível do meia.

Outro internauta foi além e fez até mesmo uma comparação com o meio-campista português Vitinha, do PSG: "Posso ser totalmente sincero? Ele me lembra muito o Vitinha no PSG jogando, sem brincadeira mesmo", afirmou, com muito entusiasmo sobre o atleta tricolor.

Em oposição, alguns torcedores do próprio Fluminense, clube do Martinelli, estão se mostrando preocupados com a exposição que ele está recebendo. Existe receio que isso pode resultar em uma possível transferência do jogador para outra equipe.

"É rapaziada, já virou realidade, Otávio vai ser o titular do nosso meio para o resto da temporada, inclusive na Libertadores. Se a gente for depender da diretoria vão fazer a mesma coisa que fizeram quando o Bernal saiu, vender e alegar que o elenco já tem peças de qualidade à disposição", garantiu o tricolor, preocupado com a postura que a diretoria pode tomar no caso de uma possível venda.

Um companheiro de arquibancada também comentou sobre o tema: "É, perdemos um jogador de classe mundial, mas fico feliz por ele. Diferente dos outros, esse fez muito pelo clube e vai ter uma carreira incrível", indagou com tristeza, mas demonstrando gratidão pelos serviços que Martinelli prestou ao clube.

fotogaleria

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza