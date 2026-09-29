Momento em que Martinelli entra em campo pelo Brasil diante da Austrália - Rafael Ribeiro / CBF

Momento em que Martinelli entra em campo pelo Brasil diante da AustráliaRafael Ribeiro / CBF

Publicado 29/09/2026 14:23

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“Marti, que alegria te ver realizando esse sonho. Seu primeiro jogo com a seleção brasileira é mais do que merecido. Desde que estamos juntos, vi o quanto você cresceu, quantas batalhas superou e o quanto sempre se dedicou para chegar até aqui”, escreveu o argentino, nas redes sociais.



“Sei de tudo que você trabalhou e se sacrificou, por isso fico muito feliz de te ver vivendo esse momento. Tenho muito orgulho de você, irmão. Que seja o primeiro de muitos com a Seleção”, complementou. “Marti, que alegria te ver realizando esse sonho. Seu primeiro jogo com a seleção brasileira é mais do que merecido. Desde que estamos juntos, vi o quanto você cresceu, quantas batalhas superou e o quanto sempre se dedicou para chegar até aqui”, escreveu o argentino, nas redes sociais.“Sei de tudo que você trabalhou e se sacrificou, por isso fico muito feliz de te ver vivendo esse momento. Tenho muito orgulho de você, irmão. Que seja o primeiro de muitos com a Seleção”, complementou.

Como foi a vitória da Seleção

O Brasil começou melhor e conseguiu abrir o placar logo cedo, com Vanderson. Mesmo em vantagem, continuou em cima, mas não fez o segundo. A Austrália, que pouco criou, surpreendeu e virou, com gols de Circati e Metcalfe, em lances praticamente seguidos. No fim do primeiro tempo, Raphinha, de pênalti, deixou tudo igual e deu maior tranquilidade para a Seleção.

Na segunda etapa, o ritmo diminuiu como um todo, mas a Amarelinha manteve o domínio e não sofreu. Bruno Guimarães e Vini Jr, também de pênalti, balançaram a rede para selar a vitória. Agora, os comandados de Carlo Ancelotti vão iniciar a preparação para o último compromisso nesta Data Fifa, contra a Índia, sábado (3), às 11h (de Brasília), em Calcutá.

A publicação de Cano

Cano enalteceu conquista de Martinelli em publicação nas redes sociais Reprodução / Instagram @germancano14