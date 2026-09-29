Momento em que Martinelli entra em campo pelo Brasil diante da AustráliaRafael Ribeiro / CBF

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Theo Faria
Cano fez questão de comemorar a estreia de Martinelli pela Seleção, nesta terça-feira (29). O meio-campista do Fluminense foi acionado na reta final da vitória do Brasil por 4 a 2 sobre a Austrália, em amistoso realizado no Suncorp Stadium, em Brisbane. Os dois são parceiros de longa data no Tricolor.
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“Marti, que alegria te ver realizando esse sonho. Seu primeiro jogo com a seleção brasileira é mais do que merecido. Desde que estamos juntos, vi o quanto você cresceu, quantas batalhas superou e o quanto sempre se dedicou para chegar até aqui”, escreveu o argentino, nas redes sociais.

“Sei de tudo que você trabalhou e se sacrificou, por isso fico muito feliz de te ver vivendo esse momento. Tenho muito orgulho de você, irmão. Que seja o primeiro de muitos com a Seleção”, complementou.
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O volante foi convocado por Carlo Ancelotti para substituir João Pedro, do Chelsea. O atacante se machucou, acabou cortado e abriu espaço para Martinelli, que é destaque no time carioca. Em 2026, o meio-campista soma um gol e cinco assistências em 38 jogos pelo Fluminense, 37 entre os titulares.

Como foi a vitória da Seleção

O Brasil começou melhor e conseguiu abrir o placar logo cedo, com Vanderson. Mesmo em vantagem, continuou em cima, mas não fez o segundo. A Austrália, que pouco criou, surpreendeu e virou, com gols de Circati e Metcalfe, em lances praticamente seguidos. No fim do primeiro tempo, Raphinha, de pênalti, deixou tudo igual e deu maior tranquilidade para a Seleção.
Na segunda etapa, o ritmo diminuiu como um todo, mas a Amarelinha manteve o domínio e não sofreu. Bruno Guimarães e Vini Jr, também de pênalti, balançaram a rede para selar a vitória. Agora, os comandados de Carlo Ancelotti vão iniciar a preparação para o último compromisso nesta Data Fifa, contra a Índia, sábado (3), às 11h (de Brasília), em Calcutá.
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A publicação de Cano

Cano enalteceu conquista de Martinelli em publicação nas redes sociais - Reprodução / Instagram @germancano14
Cano enalteceu conquista de Martinelli em publicação nas redes sociaisReprodução / Instagram @germancano14
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Cano enalteceu conquista de Martinelli em publicação nas redes sociais