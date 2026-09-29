Depois do empate frustrante por 1 a 1, o Brasil voltou a enfrentar a Austrália em amistoso nesta terça-feira (29) e conseguiu vencer de virada por 4 a 2, no Suncorp Stadium, em Brisbane. A Seleção apresentou bom desempenho e se impôs durante os 90 minutos, apesar de ter levado um susto ainda no primeiro tempo. Vanderson, Raphinha, Bruno Guimarães e Vini Jr foram os responsáveis por balançar a rede. Circati e Metcalfe diminuíram para os australianos.
Para fechar a Data Fifa, a Amarelinha enfrentará a Índia, sábado (3), às 11h (de Brasília), em Calcutá.
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O jogo
O começo não poderia ter sido melhor para o Brasil, que mostrou maior conexão em campo e abriu o placar aos três minutos. Depois de jogada bem trabalhada, Bontempo deixou com Vanderson no bico da área. O lateral-direito acertou um bonito chute e balançou a rede. Na sequência, Raphinha colocou Beach para trabalhar duas vezes. Rayan também tentou, para fora.
Do outro lado, a Austrália sofreu para criar oportunidades e praticamente não levou perigo. Aos 28, porém, Metcalfe cobrou escanteio, Rayan desviou na primeira trave e a bola sobrou para Circati, que empatou. A arbitragem marcou impedimento no lance, mas o VAR logo corrigiu e validou o gol. Em seguida, Metcalfe arriscou de longe e fez o segundo.
A Seleção sentiu o baque da virada repentina, mas conseguiu deixar tudo igual antes do apito final. Danilo recebeu dentro da área, buscou o drible e foi derrubado por Souttar. O juiz, que precisou revisar a dividida no VAR, assinalou pênalti. Confiante, Raphinha cobrou e balançou a rede.
Na volta do intervalo, Carlo Ancelotti acionou Endrick para a vaga de Raphinha. O ritmo baixou como um todo, mas o Brasil chegou com Danilo, que mandou para fora. Gabriel Magalhães quase fez o terceiro, de cabeça. Beach voou e conseguiu defender. Endrick ainda se envolveu em confusão com Souttar, por causa de uma dividida um pouco mais quente. Os dois levaram cartão amarelo.
Matheuzinho, Andrey Santos e Estêvão entraram nos lugares de Vanderson, Bontempo e Rayan, respectivamente. Depois de mais uma boa troca de passes, Vini Jr tocou para Endrick, que achou Bruno Guimarães livre na pequena área, de cara para o gol. O meio-campista só teve o trabalho de empurrar para dentro e sair para comemorar: 3 a 2.
Estêvão teve grande chance para marcar, mas parou no goleiro adversário. Aos 33, Vini Jr protagonizou linda jogada e acabou derrubado por Irankunda dentro da área. O árbitro não hesitou, assinalou pênalti e o atacante fez o quarto. Samuel Lino e Martinelli substituíram Vini Jr e Bruno Guimarães. Antes do fim, Bidon, Arthur Dias e Vitor Reis também entraram nas vagas de Danilo, Mauro Júnior e Jair.
Austrália 2x4 Brasil
Data e hora: 29/09/2026, às 7h (de Brasília) Local: Suncorp Stadium, em Brisbane (AUS) Árbitro: Yusuke Araki (JPN)
Gols: Vanderson, aos 3 min/1ºT (0-1); Circati, aos 28 min/1ºT (1-1); Metcalfe, aos 33 min/1ºT (2-1); Raphinha, aos 45 min/1ºT (2-2); Bruno Guimarães, aos 24 min/2ºT (2-3); Vini Jr, aos 35 min/2ºT (2-4). Cartões amarelos: Irankunda e Souttar (AUS); Gabriel Magalhães e Endrick (BRA). Cartões vermelhos: -
AUSTRÁLIA (Técnico: Tony Popovic) Beach; Circati, Souttar e Herrington; Italiano (Geria), Irvine (Yazbek), Okon-Engstler (O'Neill) e Behich; Metcalfe (McGree), Irankunda (Younis) e Yengi (Velupillay).
BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti) Otávio; Vanderson (Matheuzinho), Jair (Vitor Reis), Gabriel Magalhães e Mauro Júnior (Arthur Dias); Bruno Guimarães (Martinelli), Danilo (Bidon) e Bontempo (Andrey Santos); Rayan (Estêvão), Vini Jr (Samuel Lino) e Raphinha (Endrick).
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