Gatito na comemoração do título da Libertadores do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Gatito na comemoração do título da Libertadores do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 29/09/2026 20:02

Goleiro paraguaio, Gatito Fernández retornou ao Rio de Janeiro pela primeira vez desde que deixou o Botafogo . Ele aproveitou a visita para passar no CT, reencontrar antigos companheiros e conceder entrevista à 'Botafogo TV', na qual admitiu surpresa com o carinho imenso dos torcedores.

Um dos protagonistas da campanha marcante na Copa Libertadores de 2017, após pegar três pênaltis na fase preliminar contra o Olímpia e classificar a equipe para a fase de grupos, Gatito ainda detém o recorde de estrangeiro com mais jogos com a camisa do clube. Mesmo com seus feitos, o jogador do Cerro Porteño admitiu que não esperava tanto carinho dos torcedores nesse retorno ao Rio.

"Muita gratidão por tudo que eu passei aqui no Botafogo, todas as coisas bonitas, os títulos, que chegaram no final do meu tempo aqui no clube. Muita gratidão a todos os torcedores. Minha esposa falava: 'Você não quer voltar porque muita gente vai estar te pedindo foto, né?'. E eu: 'Amor, já passou, ninguém vai lembrar mais'. Realmente, fiquei sabendo agora que eu voltei, depois de um ano e meio, que o torcedor ainda se lembra do meu trabalho, da minha pessoa, com muito carinho e muito respeito. Muito obrigado por tudo isso", afirmou o goleiro.

Gatito ainda acrescentou, que só não havia retornado, após sua saída para o Cerro Porteño por conta do calendário paraguaio.

"Agora foi a oportunidade que eu tive, também pelo calendário do meu país. Estive para voltar ao Rio de Janeiro para fazer alguns documentos com minha família, tenho minha filha que é brasileira, e aproveitei esse momento para voltar aqui no CT Lonier e rever todo mundo depois de tanto tempo, e também o carinho imenso que eu tenho com todo mundo aqui, com quem passei tantos anos juntos. Bateu saudade", disse o guarda-redes.

Por fim, ele ainda confidenciou que assiste aos jogos do Alvinegro ao lado de seu pai sempre que possível, afirmando ser quase um ritual. Além disso, também garantiu que "corneta" seus ex-companheiros.

"Quando eu tenho a possibilidade, meu pai vai na minha casa e a gente assiste junto aos jogos do Botafogo. Isso é praticamente um ritual. O problema é que a gente aí é torcedor, não pensa mais como jogador, entendeu? [risos] Então, me desculpe aí nossos amigos, meus colegas, mas nesse momento a gente está em casa, fazer o quê, né? Não tem como mentir… Mas com respeito", finalizou Gatito.

História com a camisa do Botafogo

O paraguaio Gatito chegou ao Botafogo no final de 2016, mas só estreou no começo do ano seguinte. Sua primeira aparição foi na pré-Libertadores, na derrota por 1 a 0 contra o Olímpia, resultado que levou a partida para as penalidades. Naquela ocasião, ele só entrou na segunda etapa, após o goleiro titular se machucar, mas no final acabou se tornando protagonista na decisão. O arqueiro defendeu três pênaltis e garantiu praticamente sozinho a classificação do Botafogo para a fase de grupos da competição.

Após a estreia brilhante, o jogador conquistou a titularidade da equipe e seguiu no Glorioso até o final de 2024. Neste período, fez 218 partidas, o maior número de um estrangeiro pelo clube. Além disso, conquistou a Copa Libertadores e o Brasileirão no ano de 2024, além do Campeonato Carioca em 2018.