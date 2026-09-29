Danilo em ação pelo Brasil no amistoso com a Austrália - Rafael Ribeiro / CBF

Danilo em ação pelo Brasil no amistoso com a AustráliaRafael Ribeiro / CBF

Publicado 29/09/2026 17:08

Volante do Botafogo, Danilo voltou a ter boa atuação pelo Brasil na vitória em amistoso contra a Austrália, por 4 a 2, nesta terça-feira (29) . Com participação em três dos quatros gols da Seleção, o atleta foi um dos destaques da partida e pareceu justificar a postura adotada pela equipe carioca em relação a ele. Depois de recusar propostas abaixo do esperado pelo jogador na última janela, o Glorioso conta com a Canarinho como vitrine para atrair ofertas mais elevadas pelo baiano.

Atuação de Danilo contra a Austrália

Danilo foi titular nos dois amistosos diante da Austrália nesta Data Fifa. No último, logo aos dois minutos de jogo, o volante armou o ataque que acabaria em golaço de Vanderson. Em seguida, aos 42, já com o placar em 2 a 1 para os australianos, o botafoguense voltou a aparecer com destaque. Depois de limpar o zagueiro Souttar com um corte seco, foi ele que sofreu o pênalti convertido por Raphinha para empatar a peleja.

Por fim, com belo passe no ponto futuro, Danilo acionou Vini Jr para iniciar o lance do gol da virada. O volante só foi substituído aos 42 minutos da etapa final, para dar lugar ao corintiano Breno Bidon. De acordo com a plataforma de estatísticas esportivas SofaScore, o atleta botafoguense teve atuação de nota 7.1, a melhor da Seleção no jogo ao lado do capitão Marquinhos.

Botafogo aposta na Seleção como vitrine

Principal novela botafoguense no último período de transferências, Danilo recebeu uma série de propostas para deixar o clube. Nesta janela, o Glorioso evitou o assédio insistente de Palmeiras e Flamengo e até recusou ofertas de times europeus. O Zenit, da Rússia, e a Atalanta, da Itália, eram dois dos principais interessados, mas ofereceram algo em torno de 25 milhões de euros (R$ 147 milhões), valor abaixo dos 30 milhões de euros (R$ 177 milhões) esperados pelo clube carioca.

Depois de receber Danilo menos valorizado que se esperava após Copa do Mundo de poucas chances neste ano, o Botafogo não mudou a postura. A diretoria alvinegra mantém as esperanças de que, com a seleção brasileira como vitrine, o volante de 25 anos pode voltar a atrair propostas do mesmo calibre, ou até superiores, vindas do mercado europeu.