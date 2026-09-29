Danilo em ação pelo Brasil no amistoso com a AustráliaRafael Ribeiro / CBF
Entenda como atuação de Danilo pelo Brasil explica plano do Botafogo
Glorioso confia na Seleção como vitrine para atrair boas propostas pelo volante; expectativa é uma oferta acima dos R$ 177 milhões
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