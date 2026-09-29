Paulinho em treino do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Paulinho em treino do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 29/09/2026 16:19





"Eu não queria cair no comodismo lá, sabe? Passei sete anos no mesmo clube. Então, eu disputei a maioria dos campeonatos que a gente tinha lá. Disputei as competições internacionais. Mas eu queria algo novo também. Na verdade, eu já queria ter vindo para o Botafogo no começo do ano. A verdade é essa, mas acabou não dando certo", explicou Paulinho ao 'ge'. Recém-chegado ao Botafogo , o lateral-esquerdo Paulinho revelou que o interesse em defender o Alvinegro é antigo. O jogador tentou deixar o Midtjylland, da Dinamarca, no primeiro semestre para acertar com o clube carioca, porém, não obteve êxito. A oportunidade, no entanto, reapareceu meses depois e selou o retorno do atleta ao futebol brasileiro."Eu não queria cair no comodismo lá, sabe? Passei sete anos no mesmo clube. Então, eu disputei a maioria dos campeonatos que a gente tinha lá. Disputei as competições internacionais. Mas eu queria algo novo também. Na verdade, eu já queria ter vindo para o Botafogo no começo do ano. A verdade é essa, mas acabou não dando certo", explicou Paulinho ao 'ge'.

"Mas fiquei mais feliz ainda quando o interesse continuou. Então, foi fácil tomar essa decisão. É um clube grande. É uma cidade boa de se viver. Próximo de onde eu sou também. Sou de São Paulo, capital. Casou tudo. E aí, como eu disse antes, ficou fácil tomar a decisão", completou.



A transferência encerrou um ciclo vitorioso de sete temporadas no futebol europeu, onde ele conquistou duas Copas da Dinamarca e um Campeonato Dinamarquês. Aos 31 anos, o lateral chega para disputar vaga em um setor concorrido, que conta com Alex Telles e Marçal.

O reforço, contudo, fez questão de elogiar os companheiros, destacando a postura receptiva do capitão.



"Telles dispensa comentários, né? Tecnicamente, o cara é acima da média. Todo mundo conhece. E como pessoa também. Eu lembro que no meu primeiro dia o cara me recebeu super bem. Nós somos da mesma posição, mas isso já mostra muito da pessoa dele. Um cara de caráter. Pegou meu número no primeiro dia e disse 'qualquer coisa que precisar, tu me liga'. Então, isso é importante para mim, ser recebido dessa forma, pelo capitão, um dos líderes do time", afirmou.

A busca por novos horizontes foi determinante para a transferência. Após anos na Europa, o jogador sentiu falta da atmosfera dos gramados nacionais.



"Cara, eu sou um ambicioso, né? Eu me considero. E eu tinha esse sonho de jogar lá fora. Só que chegou um certo momento que eu senti essa saudade de jogar o Campeonato Brasileiro, de ver a torcida. O amor que a gente tem pelo futebol é diferente do que eu estava acostumado a ver lá. Eu sabia que em algum momento ia ter que voltar. E agora deu tudo certo para vir para o Botafogo. Estou feliz da vida", concluiu.



*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de João Vitor Cravo