Huguinho em ação pela seleção brasileira sub-20 - Nelson Terme / CBF

Huguinho em ação pela seleção brasileira sub-20Nelson Terme / CBF

Publicado 29/09/2026 08:31

Uma das grandes promessas do Botafogo , Huguinho comemorou a oportunidade de vestir a camisa da Seleção Sub-20 nesta Data Fifa. O meio-campista foi convocado para representar o país em uma série de amistosos. O primeiro aconteceu na última segunda-feira (28), contra a Dinamarca. Ele saiu do banco de reservas no intervalo da goleada do Brasil por 4 a 1.

“Orgulhoso e feliz demais. Representar o meu país e vestir essa camisa é a realização de um sonho e uma responsabilidade enorme. Gratidão por cada oportunidade. Seguimos trabalhando, sonhando e buscando sempre mais”, escreveu o jovem de 19 anos, em publicação nas redes sociais.



Em Múrcia, na Espanha, a Amarelinha ainda terá pela frente Estados Unidos e México nos próximos dias. O duelo com os norte-americanos será na quinta-feira (1º), às 13h (de Brasília). Já o embate com os mexicanos acontecerá no domingo (4), às 6h.

Huguinho, cria das categorias de base do Glorioso, passou a receber mais oportunidades no profissional nesta temporada e se firmou na escalação principal. Com bom poder de marcação, é peça fundamental no meio-campo alvinegro – setor no qual atua, na maioria das vezes, ao lado de Danilo e Montoro. Em 2026, marcou um gol em 16 jogos, sendo 15 entre os titulares.

Para seguir com moral

O Glorioso precisa vencer para tentar se afastar de vez da briga contra o rebaixamento. Neste momento, é o 12º colocado na tabela, com 35 pontos. Quem abre a zona da degola é o Grêmio, que tem 29.

Os jogos que restam ao Botafogo

. Botafogo x Vasco (07/10) - 29ª rodada

. Coritiba x Botafogo (12/10) - 30ª rodada

. Botafogo x Chapecoense (17/10) - 31ª rodada

. Internacional x Botafogo (24/10) - 32ª rodada

. Remo x Botafogo (28/10) - 33ª rodada

. Botafogo x Atlético-MG (04/11) - 34ª rodada

. Corinthians x Botafogo (a definir) - 35ª rodada

. Botafogo x São Paulo (a definir) - 36ª rodada

. Botafogo x Bahia (a definir) - 37ª rodada

. Santos x Botafogo (a definir) - 38ª rodada