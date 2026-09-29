Rafael Câmara é uma das promessas do automobilismo brasileiro - Divulgação / Instagram

Rafael Câmara é uma das promessas do automobilismo brasileiroDivulgação / Instagram

Publicado 29/09/2026 19:44





O brasileiro não esconde sua expectativa para conquistar uma vaga na principal categoria do automobilismo e, em entrevista ao 'The Race', afirmou que se sente preparado para dar esse salto. "Se eu estiver lá, também será um sonho, porque você trabalha a vida inteira para isso. Vai ser algo legal e acho que estou pronto."



Além disso, Rafael Câmara comentou que existem diferenças nas duas categorias, mas tem experiência para lidar com a mudança. "Acho que, no fim das contas, você ainda está pilotando carros velozes em um circuito [na F1]. Então, já faço isso há bastante tempo."



"É um lugar muito diferente. Há muito mais coisas acontecendo. Mas acho que isso se dá principalmente fora do carro. No carro, você simplesmente faz o seu trabalho e tenta sempre maximizar o que pode. Acho que é o que mais gosto. Dirigir sempre será um prazer", completou.



Em 2026, o piloto brasileiro vem tendo contato com os carros da Fórmula 1 e realizou sessões de testes com a Ferrari e, mais recentemente, guiou o veículo da Haas, em avaliações promovidas pela equipe norte-americana. Durante as atividades, impressionou o dono da escuderia e deu um passo importante para conquistar uma vaga em 2027. Rafael Câmara tem tudo para dar seus últimos passos na Fórmula 2 e se tornar o mais novo piloto brasileiro na Fórmula 1 na próxima temporada, juntando-se a Gabriel Bortoleto. O jovem de 21 anos é cotado para assumir um lugar na Haas, substituindo Esteban Ocon.O brasileiro não esconde sua expectativa para conquistar uma vaga na principal categoria do automobilismo e, em entrevista ao 'The Race', afirmou que se sente preparado para dar esse salto. "Se eu estiver lá, também será um sonho, porque você trabalha a vida inteira para isso. Vai ser algo legal e acho que estou pronto."Além disso, Rafael Câmara comentou que existem diferenças nas duas categorias, mas tem experiência para lidar com a mudança. "Acho que, no fim das contas, você ainda está pilotando carros velozes em um circuito [na F1]. Então, já faço isso há bastante tempo.""É um lugar muito diferente. Há muito mais coisas acontecendo. Mas acho que isso se dá principalmente fora do carro. No carro, você simplesmente faz o seu trabalho e tenta sempre maximizar o que pode. Acho que é o que mais gosto. Dirigir sempre será um prazer", completou.Em 2026, o piloto brasileiro vem tendo contato com os carros da Fórmula 1 e realizou sessões de testes com a Ferrari e, mais recentemente, guiou o veículo da Haas, em avaliações promovidas pela equipe norte-americana. Durante as atividades, impressionou o dono da escuderia e deu um passo importante para conquistar uma vaga em 2027.

Porém, apesar disso, Câmara destacou que é importante realizar os testes, mas seu desejo é guiar na categoria de cima: "Obviamente, é sempre bom conseguir TPCs, mas você não quer apenas provar um pouco e não estar presente o tempo todo."



No último final de semana, em etapa disputada em Baku, no Azerbaijão, o brasileiro conquistou um resultado importante na Fórmula 2. Em três corridas realizadas no país, Rafael assumiu a liderança da competição, chegando a 207 pontos no campeonato, contra 200 de Tsolov, vice-líder.



Os próximos dois GPs são o do Catar e o de Abu Dabi, mas a realização das duas etapas permanece indefinida por causa da situação no Oriente Médio. Assim, o recifense pode conquistar o campeonato, graças ao seu desempenho em Baku, caso as duas corridas sejam canceladas.



Pilotando o carro da Invicta, Rafa Câmara vem se destacando logo em sua temporada de estreia na F2, e sua performance rendeu elogios de James Robinson, chefe da equipe. Segundo o gestor, o brasileiro se destaca por sua velocidade, que descreveu como algo natural do jovem.



"A velocidade é simplesmente incrível. Nunca conheci um piloto com tanto talento natural quanto ele. Ele tem uma sensibilidade com os pneus que eu nunca vi antes. É algo tão natural. Assim que ele entrou no carro, dava para perceber que aquele cara tinha algo especial, uma velocidade e uma sensibilidade naturais que nunca tínhamos visto antes", disse o chefe da equipe ao The Race.