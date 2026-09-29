Otávio foi titular no Brasil contra a AustráliaFoto: Rafael Ribeiro/CBF
"Eu acho que não (frustração por não ter feito grandes defesas). O mais importante é a vitória, independentemente de qualquer circunstância. A vitória foi mais importante. Pessoalmente falando, por ter estreado, foi um dia mágico", disse Otávio ao SporTV.
"Cinco, seis meses atrás, estava na arquibancada do Mineirão. Fiz a minha estreia (pelo Cruzeiro), hoje estreei pela Seleção principal. Não tem explicação. É um ano muito mágico na minha vida", afirmou.
Relembre como foi o jogo
Aos 28, porém, Metcalfe cobrou escanteio, Rayan desviou na primeira trave e após a saída errada de Otávio, a bola sobrou para Circati, que empatou. Depois do gol, os australianos ganharam confiança e, em seguida, Metcalfe arriscou de longe e fez o segundo. Antes de terminar a primeira etapa, o Brasil empatou com Raphinha, de pênalti.
Na segunda etapa, depois de mais uma boa troca de passes, Endrick achou Bruno Guimarães livre na pequena área, de cara para o gol, para marcar o terceiro gol do Brasil. Aos 33, Vini Jr. protagonizou uma linda jogada e acabou derrubado por Irankunda dentro da área. O árbitro não hesitou, assinalou pênalti, e o atacante fez o quarto e último gol da partida.
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