Otávio foi titular no Brasil contra a Austrália - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Otávio foi titular no Brasil contra a AustráliaFoto: Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 29/09/2026 18:40 | Atualizado 29/09/2026 18:43





"Eu acho que não (frustração por não ter feito grandes defesas). O mais importante é a vitória, independentemente de qualquer circunstância. A vitória foi mais importante. Pessoalmente falando, por ter estreado, foi um dia mágico", disse Otávio ao SporTV.



"Cinco, seis meses atrás, estava na arquibancada do Mineirão. Fiz a minha estreia (pelo Cruzeiro), hoje estreei pela Seleção principal. Não tem explicação. É um ano muito mágico na minha vida", afirmou. Otávio comentou sobre sua estreia na Seleção Brasileira na vitória por 4 a 2 contra a Austrália nesta terça-feira (29), em amistoso realizado em Brisbane. Apesar de ter tido uma atuação abaixo do esperado, o goleiro de 20 anos negou frustração e celebrou a oportunidade na Canarinha."Eu acho que não (frustração por não ter feito grandes defesas). O mais importante é a vitória, independentemente de qualquer circunstância. A vitória foi mais importante. Pessoalmente falando, por ter estreado, foi um dia mágico", disse Otávio ao SporTV."Cinco, seis meses atrás, estava na arquibancada do Mineirão. Fiz a minha estreia (pelo Cruzeiro), hoje estreei pela Seleção principal. Não tem explicação. É um ano muito mágico na minha vida", afirmou.

Relembre como foi o jogo

O começo não poderia ter sido melhor para o Brasil, que mostrou maior conexão em campo e abriu o placar aos três minutos. Depois de jogada bem trabalhada, Gabriel Bontempo deixou com Vanderson no bico da área para abrir o placar.



Aos 28, porém, Metcalfe cobrou escanteio, Rayan desviou na primeira trave e após a saída errada de Otávio, a bola sobrou para Circati, que empatou. Depois do gol, os australianos ganharam confiança e, em seguida, Metcalfe arriscou de longe e fez o segundo. Antes de terminar a primeira etapa, o Brasil empatou com Raphinha, de pênalti.



Na segunda etapa, depois de mais uma boa troca de passes, Endrick achou Bruno Guimarães livre na pequena área, de cara para o gol, para marcar o terceiro gol do Brasil. Aos 33, Vini Jr. protagonizou uma linda jogada e acabou derrubado por Irankunda dentro da área. O árbitro não hesitou, assinalou pênalti, e o atacante fez o quarto e último gol da partida.

Próximo compromisso da seleção brasileira

A Seleção volta a campo no próximo sábado (3), quando faz o último amistoso nesta Data Fifa contra a Índia. O duelo será às 11h (de Brasília), em Calcutá. No próximo confronto Ancelotti confirmou que o goleiro Pedro Morisco irá começar entre os titulares.