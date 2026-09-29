Henrique Dourado rescindiu com o Botafogo, da Paraíba - João Neto / Botafogo-PB

Henrique Dourado rescindiu com o Botafogo, da ParaíbaJoão Neto / Botafogo-PB

Publicado 29/09/2026 17:57

O atacante Henrique Dourado, de 37 anos, acertou nesta terça-feira (29) a rescisão do seu contrato com o Botafogo, da Paraíba, depois de se envolver em uma confusão com torcedores do clube. O Ceifador estava defendendo o Belo há duas temporadas.

Henrique Dourado vivia uma situação bem desgastada com os torcedores do Botafogo-PB e o seu ápice aconteceu no último sábado (26). Em partida pela Série C contra o Maringá, do Paraná, o veterano acabou sendo acertado por uma garrafa na descida para o vestiário.

Depois do ocorrido, o Ceifador fez gestos obscenos e o sinal de "pequeno" para os torcedores. Em um pronunciamento no dia seguinte, Henrique Dourado garantiu que não desrespeitou o Botafogo, da Paraíba, e que seus gestos foram apenas para um torcedor específico.

"Repudio qualquer tipo de atitude de violência; é lamentável esse tipo de situação. Eu, na reação, direcionei especificamente a esse indivíduo, que para mim não é um torcedor de verdade do Botafogo-PB. A ação dele, de forma covarde, gerou essa minha reação. Eu venho aqui, mais uma vez, me direcionando aos torcedores de verdade. Não foi e não me referi a vocês, tá? Todos sabem a minha admiração, respeito e carinho que tenho pela instituição. Agora a esse covarde, que atacou essa garrafa, fica aqui o meu repúdio. É lamentável ter que passar por esse tipo de situação", disse Dourado.

Apesar do posicionamento de Henrique Dourado, o clube paraibano e o atacante optaram por antecipar o encerramento do vínculo, acertando a saída duas rodadas antes do encerramento do quadrangular da Série C. Henrique Dourado chegou ao Botafogo-PB no segundo semestre de 2024 e permaneceu desde então. Foram dois anos de passagem pelo clube, com 66 jogos e 14 gols.

Henrique Dourado teve passagens por clubes importantes do futebol brasileiro como Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense e Flamengo. A sua melhor temporada foi em 2017 pelo Tricolor, quando foi artilheiro do Brasileiro e anotou 32 gols em 59 partidas pelo clube das Laranjeiras.