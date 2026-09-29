Henrique Dourado rescindiu com o Botafogo, da ParaíbaJoão Neto / Botafogo-PB
Ex-Fla e Flu rescinde com clube depois de polêmica com torcedores
Atacante, de 37 anos, recebeu garrafada durante partida e depois fez gestos obscenos; trajetória de duas temporadas foi encerrada
Ex-Fla e Flu rescinde com clube depois de polêmica com torcedores
Atacante, de 37 anos, recebeu garrafada durante partida e depois fez gestos obscenos; trajetória de duas temporadas foi encerrada
Espanha vence Croácia com show de Yamal na Liga das Nações
Atacante marca duas vezes, concede assistência e comanda vitória da 'Fúria' por 4 a 1 nesta terça-feira (29), em Sevilha
Diante da proibição das bets, clubes ameaçam parar Brasileirão
Dirigentes desejam um período de transição de seis meses a um ano para o encerramento das publicidades de casas de apostas on-line
Guga e Soteldo voltam a treinar com elenco do Fluminense
Dupla, que não enfrentou o Corinthians, passou a última semana ausente das atividades, e retornou nesta terça-feira (29)
Entenda como atuação de Danilo pelo Brasil explica plano do Botafogo
Glorioso confia na Seleção como vitrine para atrair boas propostas pelo volante; expectativa é uma oferta acima dos R$ 177 milhões
Raphinha mantém participação de gols em todos os jogos da temporada
Atacante marcou na vitória do Brasil sobre a Austrália por 4 a 2, em Brisbane, mas deixou o jogo com um incômodo muscular
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.