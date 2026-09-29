João Fonseca é o principal nome do tênis brasileiro no momento - Minas Panagiotakis / Getty Images North America / Getty Images via AFP

João Fonseca é o principal nome do tênis brasileiro no momentoMinas Panagiotakis / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Publicado 29/09/2026 17:04 | Atualizado 29/09/2026 17:05





"Estou muito feliz em já confirmar que vou jogar o Rio Open no ano que vem. Estou super curioso para ver a estrutura nova toda pronta, com um estádio maior e fazer parte da nova história desse torneio que é muito especial pra mim. Espero encontrar todo mundo lá", afirmou o carioca de 20 anos. O tenista João Fonseca participará do Rio Open de 2027 nesta terça-feira (29), sua quinta participação consecutiva na competição. Ele é o terceiro confirmado na disputa, depois do italiano Flavio Cobolli e o norueguês Casper Ruud."Estou muito feliz em já confirmar que vou jogar o Rio Open no ano que vem. Estou super curioso para ver a estrutura nova toda pronta, com um estádio maior e fazer parte da nova história desse torneio que é muito especial pra mim. Espero encontrar todo mundo lá", afirmou o carioca de 20 anos.





Fonseca realizou sua estreia no circuito profissional da ATP justamente no Rio Open, em 2023. Na ocasião, ele recebeu um convite da organização do evento e participou da chave principal de simples, onde foi superado pelo eslovaco Alex Molcan.



Sua melhor campanha ocorreu logo no ano seguinte, quando alcançou as quartas de final e acabou eliminado pelo argentino Mariano Navone. Já em 2025, o brasileiro parou na primeira rodada, diante do francês Alexandre Müller. Leia mais: Endrick destaca entrega em jogos pelo Brasil: 'Deixo tudo em campo' Fonseca realizou sua estreia no circuito profissional da ATP justamente no Rio Open, em 2023. Na ocasião, ele recebeu um convite da organização do evento e participou da chave principal de simples, onde foi superado pelo eslovaco Alex Molcan.Sua melhor campanha ocorreu logo no ano seguinte, quando alcançou as quartas de final e acabou eliminado pelo argentino Mariano Navone. Já em 2025, o brasileiro parou na primeira rodada, diante do francês Alexandre Müller.





João vem de uma queda na segunda rodada da edição passada, ocasionada pela derrota para o peruano Ignacio Buse. No momento, ele vive um processo de recuperação física e abriu mão de participar da gira asiática do circuito. Leia mais: Presidente da Uefa ataca Infantino e rejeita 'imperadores' no futebol João vem de uma queda na segunda rodada da edição passada, ocasionada pela derrota para o peruano Ignacio Buse. No momento, ele vive um processo de recuperação física e abriu mão de participar da gira asiática do circuito.

Queda no ranking

João Fonseca perdeu uma posição na atualização desta semana do ranking da ATP e agora ocupa o 29º lugar, com 1.750 pontos. O brasileiro foi ultrapassado pelo espanhol Alejandro Davidovich Fokina e, sem disputar torneios do circuito desde agosto, passou a ter a permanência no top 30 sob risco.

A queda ocorreu durante o período de afastamento anunciado pelo tenista. Após abandonar o Masters 1000 de Cincinnati na segunda rodada por conta de um incômodo no abdômen, Fonseca também ficou fora do US Open. Este mês, o carioca confirmou que não participaria da gira asiática.

Apesar da pausa no circuito, ele entrou em quadra pela Copa Davis e ajudou o Brasil no confronto com a Suíça. A competição, contudo, não distribui pontos para o ranking da ATP e, por isso, não interfere na classificação mundial.

Com 1.750 pontos, João Fonseca precisa acompanhar a movimentação dos jogadores que aparecem logo atrás na lista. A ausência de torneios impede que o brasileiro some novas pontuações enquanto os concorrentes seguem em atividade.