Scaloni tem contrato até o fim do ano - AFP

Scaloni tem contrato até o fim do anoAFP

Publicado 29/09/2026 16:57 | Atualizado 29/09/2026 17:11

O técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, que tem contrato até o fim de dezembro, abordou em entrevista coletiva a sua situação em relação a AFA (Associação de Futebol da Argentina). O comandante reforçou que não irá interromper seu trabalho por causa da aposentadoria de Lionel Messi e nem irá permanecer a pedido do camisa 10. As partes ainda estão negociando a renovação.

"Não sei se a decisão sobre a minha permanência será tomada durante esta pausa da FIFA. Acho que não há tempo suficiente. Minha permanência aqui não depende de Messi ou dos jogadores me pedirem para ficar. Eu agradeceria, mas isso não mudaria minha opinião. Agradeço sinceramente, mas o mais importante é querer continuar", disse em entrevista coletiva nesta terça-feira (29).

Os atuais vice-campeões mundiais entram em campo nesta quarta-feira (30) para encarar a Bolívia. Scaloni confirmou que as conversas para sua renovação estão acontecendo.

"Toda vez que venho aqui, tenho uma reunião com o Tapia. Conversamos um pouco para ver se podemos continuar avançando. A verdade é que acabamos de começar, e a vontade existe de ambos os lados. Tentaremos nos encontrar novamente e, quando tivermos algo a dizer, avisaremos vocês. O desejo existe", contou.

Scaloni tem contrato até o fim deste ano e as conversas são por uma ampliação conservadora somente até a próxima Copa América em 2028. Porém, com a opção de prorrogação por mais dois anos, chegando à Copa do Mundo de 2030.

Lionel Scaloni foi jogador profissional, tendo atuado de 1995 a 2015. Ele passou por clubes como Newell's Old Boys, Estudiantes, Deportivo A Coruña, Racing Santander, West Ham, Lazio, Mallorca e Atalanta. Como atleta, o argentino atuava como lateral-direito e fez parte do elenco da sua seleção, ao lado de Lionel Messi na Copa do Mundo de 2006.



Em 2018, Scaloni assumiu a Argentina Sub-20 e iniciou sua trajetória como treinador. No mesmo ano, ele substituiu Jorge Sampaoli, depois da Copa do Mundo daquele ano, e se tornou técnico da seleção principal.



Apesar da pouca experiência, o técnico mudou a história recente do futebol argentino e também de Lionel Messi com a sua seleção. A primeira conquista veio em 2021 com a Copa América, no Brasil, encerrando um jejum de 28 anos. Posteriormente, no ano seguinte, se sagrou campeão do mundo no Catar, depois de derrotar a França nas cobranças de pênalti.



Mesmo campeão, Scaloni seguiu no comando da Argentina, e voltou a ser campeão da Copa América em 2025. Neste ano, conduziu sua seleção para mais uma final de Copa do Mundo, porém, desta vez, acabou sendo derrotada pela Espanha na prorrogação. No total, são 104 jogos, com 76 vitórias, 18 empates e 10 derrotas.