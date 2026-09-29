Scaloni tem contrato até o fim do anoAFP
Scaloni afirma que permanência na Argentina não depende de Messi
Treinador, de 48 anos, comanda equipe desde 2018; conversas são por ampliação até a disputa da Copa América daqui a dois anos
Entenda como atuação de Danilo pelo Brasil explica plano do Botafogo
Glorioso confia na Seleção como vitrine para atrair boas propostas pelo volante; expectativa é uma oferta acima dos R$ 177 milhões
Raphinha mantém participação de gols em todos os jogos da temporada
Atacante marcou na vitória do Brasil sobre a Austrália por 4 a 2, em Brisbane, mas deixou o jogo com um incômodo muscular
João Fonseca é confirmado no Rio Open pelo quinto ano consecutivo
Tenista brasileiro de 20 anos destacou a felicidade em disputar novamente o torneio e falou da curiosidade em ver a estrutura do evento
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Estreia de Martinelli pela Seleção rende elogios nas redes sociais
Volante do Fluminense entrou aos 38 minutos da segunda etapa na vitória do Brasil por 4 a 2 sobre a Austrália em amistoso
Endrick destaca entrega em jogos pelo Brasil: 'Deixo tudo em campo'
Atacante entrou no segundo tempo, deu assistência para Bruno Guimarães e ajudou a seleção brasileira a vencer a Austrália por 4 a 2
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