SAF do Cruzeiro, cujo dono é Pedrinho (à esquerda), receberá R$ 15 milhões do Governo de Minas GeraisGustavo Aleixo / Cruzeiro
Estado de Minas ajudará clubes patrocinados por bets com R$ 32 milhões
Anúncio de apoio financeiro a Atlético-MG, Cruzeiro e América-MG acontece em meio a risco de rescisão de contratos de patrocínio
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Fifa acusa Uefa de assediar Infantino em disputa judicial
Entidade europeia busca provas sobre plano de investimento privado para a Copa do Mundo e prepara possível denúncia contra presidente
Neymar avança em recuperação e deve reforçar Santos contra Flamengo
Camisa 10 da equipe paulista estava fora de combate desde o início de setembro, quando sofreu lesão na coxa direita em jogo com o Palmeiras
'Vou ganhar Libertadores e Copa como treinador', diz Felipe Melo
Inspirado em Guardiola, ex-volante promete conquistar grandes títulos em nova função; também opinou sobre Ancelotti e Bola de Ouro
Martinelli é o quarto da 'Geração de Ouro' a estrear pela Seleção
Cria de Xerém, volante do Fluminense entrou em campo durante o segundo tempo da vitória do Brasil sobre a Austrália, em Brisbane
Com três meses para fim de contrato, Ganso segue com futuro incerto
Apoiador, de 36 anos, está no Tricolor desde 2019; apesar de ter recuperado a posição de titular, a sua renovação está indefinida