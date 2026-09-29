Momento em que Martinelli entra em campo pelo Brasil diante da AustráliaRafael Ribeiro / CBF
Martinelli é o quarto da 'Geração de Ouro' a estrear pela Seleção
Cria de Xerém, volante do Fluminense entrou em campo durante o segundo tempo da vitória do Brasil sobre a Austrália, em Brisbane
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Apoiador, de 36 anos, está no Tricolor desde 2019; apesar de ter recuperado a posição de titular, a sua renovação está indefinida
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