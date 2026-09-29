Momento em que Martinelli entra em campo pelo Brasil diante da Austrália - Rafael Ribeiro / CBF

Momento em que Martinelli entra em campo pelo Brasil diante da AustráliaRafael Ribeiro / CBF

Publicado 29/09/2026 15:05 | Atualizado 29/09/2026 15:08

Convocado pela primeira vez, Martinelli fez a sua estreia pela seleção brasileira. O volante do Fluminense entrou durante o segundo tempo da vitória sobre a Austrália por 4 a 2 , nesta terça-feira (29), em amistoso realizado em Brisbane. Apesar de ter recebido pouco mais de dez minutos, o jogador teve a oportunidade de mostrar suas credenciais e pedir passagem para o último compromisso na Data Fifa.

Martinelli entrou em campo aos 38 minutos do segundo tempo e atuou por 12 minutos. O volante entrou no lugar de Bruno Guimarães, que fez um dos gols da partida, e mostrou sua capacidade dar ritmo e dinâmica para a equipe na saída de bola. Mesmo com pouco tempo, teve nove ações com a bola, acertou todos os sete passes e colaborou com um corte e uma interceptação, segundo os dados do "SofaScore".

Após entrar em campo, Martinelli se tornou o quarto jogador da "Geração de Ouro" a estrear pela Seleção. Além dele, os outros convocados que fizeram a sua estreia com camisa amarelinha foram o volante André e os atacantes Luiz Henrique e João Pedro. O volante, inclusive, foi convocado justamente para o lugar do atacante do Chelsea, da Inglaterra, que foi cortado por lesão.

A "Geração de Ouro" de Xerém, como ficou conhecida a safra de jogadores nascidos entre 2001 e 2002, se destacou na categoria sub-17, em 2018. Na época, o Fluminense conquistou o título carioca e foi vice-campeão Copa do Brasil e da Taça BH. A safra é a que mais trouxe retorno técnico e financeiro para o Fluminense, superando até o momento a "Geração dos Sonhos" e a "Esquadrilha 07".

Revelado pelo Fluminense, Martinelli tem 334 jogos e se tornou o jogador formado em Xerém com mais jogos no profissional na história do clube. Desde a saída de André em 2024, o volante se consolidou como um dos pilares do meio-campo. Dessa forma, se tornou uma das lideranças do elenco mesmo com 24 anos. Em 2026, soma 38 jogos, um gol e cinco assistências.