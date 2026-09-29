Momento em que Raphinha cobra o pênalti para fazer o segundo gol do Brasil sobre a Austrália - Rafael Ribeiro / CBF

Momento em que Raphinha cobra o pênalti para fazer o segundo gol do Brasil sobre a AustráliaRafael Ribeiro / CBF

Publicado 29/09/2026 17:05 | Atualizado 29/09/2026 17:06

Raphinha vive um grande início de temporada. Após marcar na vitória do Brasil sobre a Austrália por 4 a 2 , nesta terça-feira (29), em Brisbane, o atacante deu sequência a boa fase e manteve a média de participar de pelo menos um gol em todos os jogos até o momento, somando as partidas pela seleção brasileira e pelo Barcelona em 2026/27.

É o melhor início de temporada da carreira de Raphinha. O atacante, de 29 anos, soma 19 participações em gols em dez jogos na temporada 2026/27, com média de uma participação direta a cada 40 minutos. Ao todo, são 15 gols e quatro assistências. O jogador converteu 14 das 20 grandes chances e precisa de 2.3 finalizações para marcar, segundo o "SofaScore".

Com o gol marcado na vitória sobre a Austrália, Raphinha também encerrou um jejum de dez jogos sem balançar as redes pela Seleção . O último gol aconteceu na vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. No período, colaborou com assistências, como no empate com a Austrália na última sexta-feira (25), mas não tinha feito gols.

Em razão do jejum de gols e da diferença do nível das performances apresentadas pelo Barcelona e pela Seleção, Raphinha sofreu com críticas. Além disso, algumas entrevistas do jogador não repercutiu bem e também aumentaram a pressão. Apesar da confiança do técnico Carlo Ancelotti, o atacante ainda tenta se provar para a torcida brasileira.

Um dos destaques da vitória sobre a Austrália, Raphinha deixou o jogo no intervalo com um incômodo muscular e virou preocupação para o Barcelona. Não é a primeira vez que o jogador se machuca durante a Data Fifa. Na última temporada, o atacante chegou a perder os jogos das quartas de final da Liga dos Campeões por causa de problemas físicos gerados pela seleção brasileira.