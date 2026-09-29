Vini Jr em ação pelo Brasil no amistoso com a Austrália - Rafael Ribeiro / CBF

Vini Jr em ação pelo Brasil no amistoso com a AustráliaRafael Ribeiro / CBF

Publicado 29/09/2026 09:48 | Atualizado 29/09/2026 10:33

Copa do Mundo de 2026.



“O baque da Copa do Mundo é sempre muito grande. A volta é difícil. Jogamos muito mal no primeiro jogo. Estamos em período de testes, mas temos que ganhar todos os jogos quando se trata de Brasil”, iniciou o camisa 7, em entrevista logo depois do confronto.



“Hoje, com um campo melhor, fizemos um grande jogo. Tem muitas coisas que temos que ajustar. Tomar menos gols, criar mais chances. Mas jogamos bem. Também fico feliz pelos testes da nova galera que está chegando. Vão ser importantes para nós”, complementou.



Ele também agradeceu a Bruno Guimarães, que o entregou a bola para que cobrasse a penalidade: “O Bruno (Guimarães) é o batedor quando Raphinha não está em campo. Ele sabe que estou precisando de confiança. Não fazia gol há alguns jogos. É importante voltar a marcar”. Vini Jr fez questão de valorizar a vitória do Brasil por 4 a 2 sobre a Austrália , nesta terça-feira (29), em amistoso realizado no Suncorp Stadium, em Brisbane. O atacante, que foi o responsável por fechar o placar, de pênalti, destacou o bom desempenho dos jogadores durante os 90 minutos. O triunfo foi o primeiro da Seleção depois da eliminação nas oitavas de final da “O baque da Copa do Mundo é sempre muito grande. A volta é difícil. Jogamos muito mal no primeiro jogo. Estamos em período de testes, mas temos que ganhar todos os jogos quando se trata de Brasil”, iniciou o camisa 7, em entrevista logo depois do confronto.“Hoje, com um campo melhor, fizemos um grande jogo. Tem muitas coisas que temos que ajustar. Tomar menos gols, criar mais chances. Mas jogamos bem. Também fico feliz pelos testes da nova galera que está chegando. Vão ser importantes para nós”, complementou.Ele também agradeceu a Bruno Guimarães, que o entregou a bola para que cobrasse a penalidade: “O Bruno (Guimarães) é o batedor quando Raphinha não está em campo. Ele sabe que estou precisando de confiança. Não fazia gol há alguns jogos. É importante voltar a marcar”.

Para fechar a Data Fifa, a Amarelinha enfrentará a Índia, sábado (3), às 11h (de Brasília), em Calcutá. Antes de ganhar nesta terça (29), o Brasil havia empatado com a Austrália por 1 a 1 , na semana passada. Na ocasião, Rayan salvou a Seleção da derrota no último lance, de cabeça.

Como foi a vitória do Brasil

O Brasil começou melhor e conseguiu abrir o placar logo cedo, com Vanderson. Mesmo em vantagem, continuou em cima, mas não fez o segundo. A Austrália, que pouco criou, surpreendeu e virou, com gols de Circati e Metcalfe, em lances praticamente seguidos. No fim do primeiro tempo, Raphinha, de pênalti, deixou tudo igual e deu maior tranquilidade para a Seleção.



Na segunda etapa, o ritmo diminuiu como um todo, mas a Amarelinha manteve o domínio e não sofreu. Bruno Guimarães e Vini Jr, também de pênalti, balançaram a rede para selar a vitória.