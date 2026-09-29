Bruno Guimarães em ação pelo Brasil no amistoso com a AustráliaRafael Ribeiro / CBF

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Theo Faria
Bruno Guimarães explicou porque deixou Vini Jr cobrar o segundo pênalti do Brasil na vitória por 4 a 2 sobre a Austrália, nesta terça-feira (29), em amistoso realizado no Suncorp Stadium, em Brisbane. O meio-campista, que ficou marcado pelo erro na eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, revelou que a ordem foi de Carlo Ancelotti.

“Não tem vaidade alguma. Na Copa do Mundo, Ancelotti me mandou bater. Hoje, mandou o Vini cobrar. Ele estava precisando fazer um gol, bateu muito bem. Queremos o bem do Brasil, é isso que importa. Estou feliz por ele”, contou o jogador, em entrevista logo depois do confronto.
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Na etapa inicial, a Seleção também teve uma penalidade para cobrar. No entanto, Raphinha, que é o batedor oficial, ainda estava em campo. Ele saiu no intervalo com um desconforto na coxa direita.

‘Começo de uma nova caminhada’

Bruno Guimarães analisou o momento da Amarelinha, que passa por uma reformulação de olho na Copa do Mundo de 2030. Antes de ganhar nesta terça (29), o Brasil havia empatado com a Austrália por 1 a 1, na semana passada. Na ocasião, Rayan salvou o Brasil da derrota no último lance, de cabeça. Agora, a Seleção conseguiu apresentar bom desempenho para sair com a vitória.

“Muita gente quer o resultado logo de cara, entendemos o torcedor, estão sofrendo, estão magoados. O primeiro jogo não foi nada bom, nada do que estávamos esperando. Hoje entramos com uma estratégia nova. Mas acima do jeito de jogar, se é no 4-3-3 ou no 4-2-4, nós temos que chamar a responsabilidade para desempenhar melhor”, avaliou o meio-campista.

“No primeiro jogo, o campo dificultou muito. Hoje, ficamos mais com a bola. Trocamos sete jogadores em relação ao jogo passado, é uma equipe em formação. Precisamos dar uma resposta. Acho que quem gosta ficou feliz com o resultado, com o desempenho. Foi bom. Dá para ser melhor, mas mostra que estamos num bom caminho”, complementou.

Para fechar a Data Fifa, a Amarelinha enfrentará a Índia, sábado (3), às 11h (de Brasília), em Calcutá.