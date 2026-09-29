Bruno Guimarães em ação pelo Brasil no amistoso com a AustráliaRafael Ribeiro / CBF
“Não tem vaidade alguma. Na Copa do Mundo, Ancelotti me mandou bater. Hoje, mandou o Vini cobrar. Ele estava precisando fazer um gol, bateu muito bem. Queremos o bem do Brasil, é isso que importa. Estou feliz por ele”, contou o jogador, em entrevista logo depois do confronto.
Na etapa inicial, a Seleção também teve uma penalidade para cobrar. No entanto, Raphinha, que é o batedor oficial, ainda estava em campo. Ele saiu no intervalo com um desconforto na coxa direita.
‘Começo de uma nova caminhada’
“Muita gente quer o resultado logo de cara, entendemos o torcedor, estão sofrendo, estão magoados. O primeiro jogo não foi nada bom, nada do que estávamos esperando. Hoje entramos com uma estratégia nova. Mas acima do jeito de jogar, se é no 4-3-3 ou no 4-2-4, nós temos que chamar a responsabilidade para desempenhar melhor”, avaliou o meio-campista.
“No primeiro jogo, o campo dificultou muito. Hoje, ficamos mais com a bola. Trocamos sete jogadores em relação ao jogo passado, é uma equipe em formação. Precisamos dar uma resposta. Acho que quem gosta ficou feliz com o resultado, com o desempenho. Foi bom. Dá para ser melhor, mas mostra que estamos num bom caminho”, complementou.
Para fechar a Data Fifa, a Amarelinha enfrentará a Índia, sábado (3), às 11h (de Brasília), em Calcutá.
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