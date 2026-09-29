Santos removerá patrocínio da Novibet já no próximo jogo - Raul Baretta / Santos FC

Santos removerá patrocínio da Novibet já no próximo jogoRaul Baretta / Santos FC

Publicado 29/09/2026 22:41

O Santos não terá um patrocinador máster em sua camisa no duelo contra o São Paulo, nesta sexta-feira (2), pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque o clube suspendeu a parceria com a Novibet após a publicação da Medida Provisória que proibiu as casas de apostas no Brasil . Apesar da medida, o contrato entre as partes continua vigente, e a exposição da marca pode ser retomada. A equipe é a primeira do futebol brasileiro a adotar a medida após a determinação do Governo Federal.

Como apurou o "Estadão", o clube interrompeu temporariamente as ações de marketing e a exibição das propriedades da Novibet ligadas ao clube. A marca é a principal patrocinadora do uniforme da equipe, mas deixará de ser exibida na camisa do time enquanto a medida estiver em vigor.

O Santos não descarta procurar um novo patrocinador para o espaço enquanto a Novibet estiver ausente. O clube entende que está "aberto a oportunidades no mercado". A diretoria pode avaliar novas propostas caso surjam alternativas que façam sentido para o clube, principalmente após uma definição mais clara sobre os efeitos da MP.

Além do patrocínio máster, a Novibet tinha uma ação pontual em que o "N" no nome dos jogadores na camisa também tinha a marca da empresa. É o caso de Neymar, por exemplo.

O Santos fechou com a Novibet por três anos para patrocínio máster, ainda no início do ano, em fevereiro. O contrato entre a bet e o clube previa um valor fixo de R$ 35 milhões por ano, além de uma parcela ligada à movimentação da torcida na plataforma.

Pelo acordo, o Santos teria direito a 25% do faturamento gerado pelos novos santistas na Novibet. A projeção inicial era de que esse valor pudesse representar outros R$ 50 milhões por temporada, levando o potencial do contrato a R$ 85 milhões. O vínculo ainda previa bonificações por metas esportivas.

Desde que a MP que proibiu as casas de apostas no Brasil entrou em vigor, apenas o Santos suspendeu seu contrato com uma empresa do setor. Segundo o texto da nova determinação, os clubes do país têm até 5 de outubro para retirar de suas propriedades os materiais publicitários e sinais de patrocínio ligados às bets.

A medida coloca os demais clubes diante da necessidade de adaptar seus contratos e propriedades de marketing nos próximos dias. Antes mesmo da assinatura da MP, porém, algumas das principais equipes e federações do País já haviam se manifestado contra uma mudança nas regras. Em 17 de setembro, clubes e entidades divulgaram um manifesto em defesa da manutenção do mercado regulado de apostas

O documento alertava para o impacto financeiro de uma eventual proibição e afirmava que as bets autorizadas haviam se tornado uma das principais fontes de receita do futebol. As entidades também apontaram o risco de crescimento do mercado clandestino e defenderam maior fiscalização e mecanismos de proteção aos apostadores em vez da retirada das empresas do setor.