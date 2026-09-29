Reunião entre clubes na sede da CBF em maio deste ano - Rafael Ribeiro/CBF

Reunião entre clubes na sede da CBF em maio deste anoRafael Ribeiro/CBF

Publicado 29/09/2026 17:37

proíbe as casas de apostas e qualquer publicidade relacionada a elas em território nacional. Diante disso, os dirigentes dos clubes brasileiros estão debatendo a possibilidade de paralisar o Brasileirão para pressionar o governo a revogar a medida, de acordo com o "Estadão". O Governo Federal assinou, na última sexta-feira (25), uma medida provisória (MP) querelacionada a elas em território nacional. Diante disso, os dirigentes dos clubes brasileiros estão debatendo a possibilidade de paralisar o Brasileirão para pressionar o governo a revogar a medida, de acordo com o "Estadão".

A ideia dos mandatários seria de negociar um período entre seis meses até um ano, para o fim por completo das casas de aposta no Brasil. Os clubes não terem sido avisados com antecedência sobre a medida, antes dela entrar em vigor, foi um dos principais desconfortos dos dirigentes.

Pedido de transição será levado ao STF



O Sindicato Nacional das Associações de Futebol Profissional (Sinafut) fez uma petição ao Supremo Tribunal Federal (STF), pedindo para que a MP seja suspensa até Congresso votar sobre o tema ou o próprio STF julgar às ações. Caso contrário, solicitam a prorrogação dos prazos por ao menos seis meses.

Em caso de recusa, o sindicato pediu permissão para que ao menos até o dia 31 de dezembro deste ano os clubes possam manter suas publicidades, visto que o final dos campeonatos são os períodos de maior exposição das marcas. Além disso, os dirigentes também desejam apoio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que segue sem um posicionamento.

Em conversas com a CBF, os clubes alegam que tanto o Brasileirão, quanto a Copa do Brasil, as duas principais competições do país, tiveram seus namings rights vendidos para uma casa de aposta. Outro fator favorável ao apoio é que dois vice-presidentes de confederações da CBF são diretores da Sinafut, facilitando a aproximação.

Reunião cancelada

Uma reunião entre os representantes do clubes brasileiros e o ministro dos Esportes, Paulo Henrique Cordeiro, estava prevista para ocorrer nesta terça-feira (29). Mas por conta de boicote dos dirigentes das equipes, o evento foi cancelado.

A ausência teria sido justificada com o argumento de que os clubes acreditavam se tratar de uma agenda eleitoral, dado a proximidade das eleições. O tema do encontro seria fortalecimento das equipes e do futebol brasileiro.



*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza