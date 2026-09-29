Reunião entre clubes na sede da CBF em maio deste anoRafael Ribeiro/CBF
Diante da proibição das bets, clubes ameaçam parar Brasileirão
Dirigentes desejam um período de transição de seis meses a um ano para o encerramento das publicidades de casas de apostas on-line
Pedido de transição será levado ao STF
Flamengo entra com petição contra veto às bets no STF
Rubro-Negro entrou como 'amigo da corte' em ação contra Medida Provisória do Governo Federal que proíbe casas de apostas no Brasil
Santos é primeiro clube a remover patrocínio de bet do uniforme
Peixe optou por abolir a estampa da casa de apostas Novibet da camisa para a próxima partida, em respeito à Medida Provisória do governo
Bronny mira criar própria identidade após saída de LeBron dos Lakers
Filho do astro do Philadelphia 76ers vai jogar a terceira temporada na NBA, mas pela primeira vez sem ter o pai ao lado na equipe
Plata e Ayrton Lucas avançam em recuperação no Flamengo
Equatoriano apresentou melhora em dores na coxa direita; lateral-esquerdo evoluiu no tratamento, mas segue sob observação
Presidente da FPF viaja para mediar tensão entre CR7 e Jorge Jesus
Astro português ficou irritado por não ter entrado em campo contra a Noruega, no último domingo (27), e vive polêmica com o Mister
Pochettino questiona fiscalização após irregularidades do City
Treinador argentino comparou o caso com situações vividas pelo Tottenham e questionou os critérios adotados pelo Campeonato Inglês
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