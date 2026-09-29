Bronny James vai jogar a primeira temporada sem o pai no Los Angeles LakersAFP
Bronny mira criar própria identidade após saída de LeBron dos Lakers
Filho do astro do Philadelphia 76ers vai jogar a terceira temporada na NBA, mas pela primeira vez sem ter o pai ao lado na equipe
Bronny mira criar própria identidade após saída de LeBron dos Lakers
Filho do astro do Philadelphia 76ers vai jogar a terceira temporada na NBA, mas pela primeira vez sem ter o pai ao lado na equipe
Plata e Ayrton Lucas avançam em recuperação no Flamengo
Equatoriano apresentou melhora em dores na coxa direita; lateral-esquerdo evoluiu no tratamento, mas segue sob observação
Presidente da FPF viaja para mediar tensão entre CR7 e Jorge Jesus
Astro português ficou irritado por não ter entrado em campo contra a Noruega, no último domingo (27), e vive polêmica com o Mister
Pochettino questiona fiscalização após irregularidades do City
Treinador argentino comparou o caso com situações vividas pelo Tottenham e questionou os critérios adotados pelo Campeonato Inglês
Jogo da NFL no Rio bate recorde de audiência nos Estados Unidos
Primeira partida da história da liga de futebol americano na cidade teve 24,9 milhões de espectadores, com pico de 30 milhões
Gatito se surpreende com carinho da torcida botafoguense: 'Gratidão'
Goleiro é o estrangeiro com mais partidas na história do Glorioso; ele afirmou que não esperava um reconhecimento tão grande dos alvinegros
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.