Bronny James vai jogar a primeira temporada sem o pai no Los Angeles Lakers - AFP

Bronny James vai jogar a primeira temporada sem o pai no Los Angeles LakersAFP

Publicado 29/09/2026 22:10 | Atualizado 29/09/2026 22:11

Filho de LeBron James, Bronny James se reapresentou nesta terça-feira (29) para a terceira temporada da carreira na NBA . Pela primeira vez desde que entrou na liga americana de basquete, o armador não terá o pai ao seu lado na equipe. O jovem, de 21 anos, quer aproveitar o período para criar a sua identidade e, enfim, sair da sombra do pai.

"Vocês me conhecem como Bronny. Meu nome verdadeiro é LeBron (Júnior). Já convivo com isso há muito tempo. É um fator de motivação para eu acordar todos os dias e tentar provar meu valor como Bronny, em vez de como LeBron", disse Bronny, que vai reencontrar o seu pai na rodada de Natal e vai enfrentá-lo pela primeira vez na carreira.

Após oito temporadas nos Lakers, LeBron James decidiu não renovar o contrato e respirar novos ares. O astro, de 41 anos, assinou com o Philadelphia 76ers por duas temporadas por 8 milhões de dólares (cerca de R$ 40,6 milhões). Bronny James revelou que o pai teve uma breve conversa para comunicar a decisão e que não houve muita discussão sobre a situação.

"Somos homens de poucas palavras quando se trata de negócios, do que vamos fazer e de como nos sentimos um em relação ao outro. Então, para ser sincero, não houve muita discussão. Ele tem o caminho dele, e eu tenho o meu. Ele sabe que quero construir meu próprio nome, continuar minha carreira e seguir evoluindo como jogador. E ele sabe que quero focar nisso. Então, ele decidiu fazer aquilo", afirmou.

Bronny foi a 55ª escolha dos Lakers no recrutamento de jovens para a NBA em 2024, sendo selecionado apenas na segunda rodada. Para entrar na NBA, o jovem precisou se recuperar de um ataque cardíaco sofrido em 2023, durante treinamento na universidade. O armador passou por diversas baterias de exames para comprovar que estava apto para jogar na liga.

Nas duas primeiras temporadas na NBA, Bronny James disputou 42 jogos e teve média de 2,9 pontos por partida. No terceiro ano na liga americana de basquete, o armador vai receber 2,3 milhões de dólares (cerca de R$ 12 milhões). O armador ainda tem mais um ano de contrato garantido e só deve se tornar agente livre restrito a partir de 2028.