LeBron James foi apresentado pelo 76ers nesta segunda-feira (28)Reprodução / Instagram @sixers
LeBron chega ao 76ers e promete 'fazer tudo' pelo título da NBA
Aos 41 anos, astro mostrou sede de voltar a ser campeão do basquete estadunidense, desta vez pela franquia da Philadelphia
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Presidente defende decisão que impacta diretamente o futebol brasileiro e aponta SAFs como alternativa, mas 'com gente de competência'
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Meia fez postagem nas redes sociais depois da confirmação de uma fratura no punho esquerdo em amistoso disputado nesta segunda-feira (28)
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