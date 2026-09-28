LeBron James foi apresentado pelo 76ers nesta segunda-feira (28) - Reprodução / Instagram @sixers

LeBron James foi apresentado pelo 76ers nesta segunda-feira (28)Reprodução / Instagram @sixers

Publicado 28/09/2026 17:29

Uma das figuras mais importantes do basquete nos Estados Unidos, LeBron James está de casa nova na NBA . Aos 41 anos, o ala foi apresentado pelo Philadelphia 76ers nesta segunda-feira (28) e já chegou falando em brigar pelo título. Na primeira entrevista coletiva como jogador do Phila, o astro prometeu "fazer tudo" para conquistar uma taça com a franquia.

"Vou fazer o que o time precisar que eu faça. O luxo do meu jogo é que eu posso fazer tudo. Literalmente, eu posso fazer tudo. Todos estão na mesma página em relação a qual caminho seguir. Os jogadores estão focados, os treinadores estão focados… Todos nós queremos trabalhar por esse time. Eu não deixei a minha família para perder na segunda rodada dos playoffs. O trabalho precisa ser feito, e ele vai ser feito se queremos entrar para a história. E eu estou pronto para isso", declarou o jogador.

Dono de versatilidade invejável, por já ter desfilado atuações de gala em todas as posições da quadra, LeBron aposta na sua capacidade de suprir qualquer carência da equipe para buscar o troféu. Na resposta, o jogador ainda citou a separação da família, que ficou morando em Los Angeles, casa dos Lakers, última franquia que ele defendeu.

LeBron arranca risadas, mas fala sobre desconforto

Assim que se sentou na sala de imprensa para dar início à coletiva, LeBron James arrancou risadas dos jornalistas presentes ao retirar uma pequena placa com seu nome de cima da mesa. "Todos sabem quem eu sou", brincou o astro, apoiando o objeto no chão.

Em outro momento, o jogador deu detalhes sobre o motivo de sua escolha pelo 76ers. Já com idade avançada e uma galeria lotada de troféus e premiações, LeBron afirmou ter buscado uma posição de desconforto para voltar a buscar realizações na NBA.

"Para sermos grandes, precisamos fazer coisas que simplesmente não são confortáveis. Temos que nos sentir confortáveis estando desconfortáveis. Essa é a melhor maneira de acelerar o caminho para sermos grandes. Você precisa se apaixonar por fazer coisas que são desconfortáveis", completou.

