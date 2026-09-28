Maracanã registrou recorde de público no ano com jogo da NFL - Rodrigo Souza / Agência O Dia

Maracanã registrou recorde de público no ano com jogo da NFLRodrigo Souza / Agência O Dia

Publicado 28/09/2026 15:30 | Atualizado 28/09/2026 20:29

A primeira partida da NFL no Maracanã foi histórica dentro e fora de campo. Baltimore Ravens e Dallas Cowboys protagonizaram um duelo decidido no último segundo , mas os torcedores que foram ao estádio neste último domingo (27) também tiveram uma experiência marcada por atrações na área externa. Porém, houve reclamações por causa das filas e dificuldades de orientação.

Antes de entrar no estádio, muitos fãs aproveitaram as ativações preparadas para a estreia da liga no Rio de Janeiro. Entre as atrações, era possível fazer um long snap ou tentar reproduzir uma corrida de um running back. Além disso, os torcedores também puderam posar com capacetes, ver todos os anéis de campeões do Super Bowl e tirar foto com o troféu Vince Lombardi.

As estruturas foram montadas no estádio Célio de Barros e no parque aquático Júlio Delamare, com o intuito de abrigar todos os setores. Além das ativações de marcas, a NFL também montou duas lojas com os produtos licenciados da liga. Porém, os torcedores precisaram ter paciência para encarar as longas filas, tanto para entrar quanto para efetuar o pagamento.

Dentro do estádio, outras lojas foram montadas dentro de todos os setores e também registraram grandes filas. Mas nada desanimou os fãs. Entre os produtos disponíveis, os torcedores puderam adquirir camisas e bonés da parceria da NFL com Flamengo e Fluminense. Já os produtos de Botafogo e Vasco não foram comercializados dentro do estádio , seguindo a determinação do Consórcio Fla-Flu.

A falta de fiscalização dentro do estádio também gerou reclamações. Torcedores relataram dificuldades com a orientação para encontrar os lugares marcados no ingresso e que foram orientados a sentar em qualquer lugar. Todas as pessoas com ingressos tinham a liberdade para acessar diferentes áreas do estádio e, por isso, podiam ficar até mesmo em um setor diferente do setor informado no ingresso.