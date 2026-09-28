MP que determina o fim das bets foi assinada pelo presidente Lula na sexta-feira, 25 de setembro - Foto: Divulgação/CDL Petrópolis

MP que determina o fim das bets foi assinada pelo presidente Lula na sexta-feira, 25 de setembroFoto: Divulgação/CDL Petrópolis

Publicado 28/09/2026 14:19

O Governo Federal receberá representantes de clubes e federações estaduais na terça-feira (29). A reunião será para tentar encontrar soluções que possam ajudá-los diante dos efeitos da Medida Provisória (MP) do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de acabar com a operação das bets no Brasil

O convite foi encaminhado pelo Ministério do Esporte à CBF, que repassou aos clubes. Foram convidados representantes das quatro divisões, que se encontrarão com quatro ministros: da Fazenda, Dario Durigan; do Esporte, Paulo Henrique Cordeiro; do Planejamento, Bruno Moretti; e da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira.



Lula, entretanto, não participará da reunião no Palácio do Planalto que visa ao "fortalecimento dos clubes e do futebol brasileiro", segundo o ofício enviado. Entre as "iniciativas voltadas ao desenvolvimento" estão a possibilidade de abertura de uma linha de crédito no BNDES, com juros mais baixos que do mercado, para pagamentos de dívidas e investimentos em estrutura.



A CBF também tem interesse e faz o meio de campo entre as partes. Neste primeiro momento, entretanto, o Governo Federal não deve definir medidas em apoio aos clubes, o que só deve ocorrer mais para a frente. O objetivo é fazer um diagnóstico para melhor entender a situação e como pode ajudar.





Antes do encontro de terça-feira, representantes do futebol paulista se encontraram na sede da federação estadual para buscar um entendimento do melhor caminho a tratar sobre o fim das bets. Os cariocas também avaliam suas situações, mas há grande preocupação com o fechamento do caixa para a temporada.

As reações à MP das bets

Vários clubes já se manifestaram contrários à proibição total das bets no país. Com a maioria dos representantes da primeira divisão do Brasileirão com patrocínios principais deste segmento (14 de 20), a estimativa é de mais de R$ 1 bilhão movimentados em 2026.

Diante do cenário atual, empresas já notificaram Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, além de outros grandes, sobre o fim da parceria. Caso não recebam o valor, eles alegam que terão dificuldades para honrar com seus compromissos até o fim do ano.

